Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Comeza a organización participativa da Festa do Banquete de Conxo 2026

O Concello activa a comisión cidadá e abre prazos para o Mercado do Libro e postos de polbo de cara á celebración do 22 ao 24 de maio

Redacción
14/04/2026 16:46
A primeira reunión da comisión de participación marca o inicio dos preparativos dunha edición que volverá contar con implicación veciñal, obradoiros de vestiario e convocatoria aberta para actividades culturais e comerciais
A primeira reunión da comisión marca o inicio dos preparativos dunha edición que volverá contar con implicación veciñal, obradoiros de vestiario e convocatoria aberta para actividades
Concello de Santiago
Xa están en marcha as actividades preparatorias da Festa do Banquete de Conxo, que se celebrará do 22 ao 24 de maio. O centro sociocultural de Conxo acolleu onte a primeira reunión da comisión de participación do evento, da que fan parte asociacións veciñais e culturais de todo o municipio.

Como nas edicións anteriores, o Concello convida á veciñanza de Santiago a participar activamente na organización e na dinamización da Festa do Banquete de Conxo. Para iso, a través da rede de Centros Socioculturais volveu convocarse a comisión de participación, da quen fan parte representantes de diferentes entidades veciñais e culturais de todo o municipio.

Ademais, como en anos anteriores volven organizarse os obradoiros de confección de vestimenta, tanto de traxes tradicionais como de traxes de época, co obxectivo de animar á veciñanza a acudir á festa caracterizada e lograr unha maior ambientación no evento. Os obradoiros, a cargo de Bety Busto, desenvolveranse alí onde haxa un grupo de persoas interesado.

Outra vía para a participación na Festa do Banquete será a través do desfile teatralizado do domingo 24 de maio, ao que están convidados todos os grupos ou colectivos de teatro afeccionado de Santiago, e en particular da rede de centros socioculturais. Tamén poderán participar grupos de mozos e mozas, que no desfile se caracterizarán como estudantes e que terán unha acción definida dentro do desfile teatralizado do domingo.

Mercado do libro

Desde hoxe, e ata o 30 de abril, está aberto o prazo de presentación de solicitudes para participar no Mercado do Libro que se desenvolverá na praza Aurelio Aguirre coincidindo coa Festa do Banquete de Conxo.

O Mercado do Libro, impulsado polo departamento de Comercio, celebrarase o sábado 23 e o domingo 24 de maio, en horario de mañá e tarde. Nel poderán expoñer e vender os seus produtos librarías, editoriais e outros sectores vinculados ao libro e a ilustración. O Concello habilitará e acondicionará un espazo cuberto para un máximo de 20 postos, cunha superficie orientativa de 4 metros cadrados cada un deles. Ademais, o mercado contará con actividades complementarias de dinamización, e os expositores e expositoras poderán propoñer ao Concello a realización de actividades como recitais ou presentacións literarias ou artísticas.

Postos de polbeiras

Tamén está aberto desde hoxe o prazo para solicitar autorización para a instalación de tres postos de polbeiras, que terán unha dimensión de 15 x 5 metros. Os postos terán carpa e estará ubicados nas zonas asignadas a tal efecto no recinto do Bosque do Banquete, o día 24 de maio.

