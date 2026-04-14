Santiago de Compostela

Cineduca comeza en Santiago coas proxeccións de ‘Pequena Miss Sunshine’ e ‘A caza’

O ciclo ofrecerá as súas primeiras películas este martes e mércores con coloquios a cargo de especialistas

Eladio Lois
14/04/2026 07:49
Fotograma de 'Pequena Miss Sunshine'
Arquivo
O Ateneo de Santiago pon en marcha a programación da V Mostra Internacional de Cine e Educación (Cineduca) coas primeiras proxeccións previstas para este martes 14 e mércores 15 de abril, ambas ás 19.00 horas na súa sede da rúa do Vilar, 19.

O ciclo abrirase coa proxección de ‘Pequena Miss Sunshine’ (2006), dirixida por Jonathan Dayton e Valerie Faris, mentres que a segunda xornada estará dedicada a ‘A caza’ (2012), do director Thomas Vinterberg. Ambas sesións contarán cunha presentación inicial e un coloquio posterior, en liña co enfoque educativo da mostra. 

Dúas olladas cinematográficas para a reflexión educativa

A primeira película propón unha historia marcada polo humor e a crítica social a través da viaxe dunha familia disfuncional que percorre Estados Unidos para acompañar a unha nena a un concurso de beleza. A cinta ofrece unha reflexión sobre o fracaso, as expectativas e os vínculos familiares desde unha perspectiva accesible e emocional.

Pola súa banda, ‘A caza’ aborda o impacto dunha acusación falsa nunha pequena comunidade, profundando en cuestións como a desconfianza, o prexuízo e a presión social, nun relato de gran intensidade que convida á análise ética. 

Especialistas do ámbito educativo guiarán o debate

A sesión inaugural estará presentada polo licenciado en Ciencias Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela, Antón Porteiro Lago, cunha traxectoria docente e experiencia como asesor técnico na Consellería de Educación.

Na segunda xornada intervirá o profesor ad honorem da Facultade de Ciencias da Educación da USC, Xosé Armas Castro, especialista en didáctica das ciencias sociais e cunha ampla actividade investigadora e divulgativa.

