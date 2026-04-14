Cineduca comeza en Santiago coas proxeccións de ‘Pequena Miss Sunshine’ e ‘A caza’
O ciclo ofrecerá as súas primeiras películas este martes e mércores con coloquios a cargo de especialistas
O Ateneo de Santiago pon en marcha a programación da V Mostra Internacional de Cine e Educación (Cineduca) coas primeiras proxeccións previstas para este martes 14 e mércores 15 de abril, ambas ás 19.00 horas na súa sede da rúa do Vilar, 19.
O ciclo abrirase coa proxección de ‘Pequena Miss Sunshine’ (2006), dirixida por Jonathan Dayton e Valerie Faris, mentres que a segunda xornada estará dedicada a ‘A caza’ (2012), do director Thomas Vinterberg. Ambas sesións contarán cunha presentación inicial e un coloquio posterior, en liña co enfoque educativo da mostra.
Dúas olladas cinematográficas para a reflexión educativa
A primeira película propón unha historia marcada polo humor e a crítica social a través da viaxe dunha familia disfuncional que percorre Estados Unidos para acompañar a unha nena a un concurso de beleza. A cinta ofrece unha reflexión sobre o fracaso, as expectativas e os vínculos familiares desde unha perspectiva accesible e emocional.
Pola súa banda, ‘A caza’ aborda o impacto dunha acusación falsa nunha pequena comunidade, profundando en cuestións como a desconfianza, o prexuízo e a presión social, nun relato de gran intensidade que convida á análise ética.
Especialistas do ámbito educativo guiarán o debate
A sesión inaugural estará presentada polo licenciado en Ciencias Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela, Antón Porteiro Lago, cunha traxectoria docente e experiencia como asesor técnico na Consellería de Educación.
Na segunda xornada intervirá o profesor ad honorem da Facultade de Ciencias da Educación da USC, Xosé Armas Castro, especialista en didáctica das ciencias sociais e cunha ampla actividade investigadora e divulgativa.