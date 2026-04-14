Borja Verea carga contra el gobierno local por el muro de Bonaval: “Es la imagen de su gestión”

El líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, criticó este martes la gestión del gobierno municipal en relación con el estado del muro de Bonaval, del que aseguró que “leva dous meses sendo a imaxe máis clara da xestión de Goretti Sanmartín”.

Durante una rueda de prensa, el portavoz popular afirmó que “hai imaxes que non precisan explicación” y denunció que, tras el derrumbe, el Concello no ha ofrecido una solución en un espacio que considera “un dos lugares máis emblemáticos da cidade”. Según sostuvo, esta situación refleja “unha desconexión total coa cidade”.

Zona del antiguo cementerio de Bonaval donde se produjo el desprendimiento EP

Críticas a la falta de respuesta municipal

Verea señaló que “non ten explicación que dous meses despois do derrubamento do muro, a imaxe que se proxecta sexa a da inacción, a desidia e a falta de resposta”, y añadió que durante este tiempo la ciudadanía sigue viendo “un muro caído, unha zona degradada e un goberno que non foi quen de dar unha resposta á altura”.

El dirigente popular insistió en que “dous meses foi tempo suficiente para declarar a emerxencia e reconstruír e rehabilitar o muro”, subrayando además que se trata de un bien patrimonial protegido y de titularidad municipal.

En este sentido, reclamó explicaciones a la alcaldesa y cuestionó si el gobierno local está “esperando a que outros lles resolvan o problema”, en referencia a la Xunta de Galicia. También criticó lo que definió como una forma de gobernar marcada por “a indolencia, a desidia” y la falta de prioridades claras.

Comparación con Lugo y críticas al turismo

Durante su intervención, Verea comparó la situación con el derrumbe de un tramo de la muralla de Lugo, asegurando que “dous ou tres días antes caeu a muralla de Lugo, e hoxe está perfectamente reconstruída e rehabilitada”, y añadió que “ás 48 horas xa había técnicos traballando”.

El líder popular cuestionó por qué en Santiago, “despois de dous meses, non sabemos absolutamente nada do muro de Bonaval”, y preguntó si existe un proyecto o una declaración de emergencia para abordar la actuación.

Asimismo, enmarcó esta situación en un contexto más amplio, alertando de una caída de la ocupación hotelera en la ciudad desde el pasado verano. Según afirmó, hay meses en los que el descenso alcanza entre el 8% y el 10% anual, mientras otras ciudades como A Coruña registran crecimiento.

Verea atribuyó esta situación al discurso del gobierno local sobre el turismo, asegurando que “se creou un relato irresponsable no que o turismo era visto como algo negativo”, y criticó medidas como el control del ruido en el casco histórico.

El portavoz popular concluyó que el problema del muro de Bonaval “xa non é só unha cuestión puntual”, sino que, a su juicio, refleja “unha maneira de gobernar directamente ligada á alcaldesa e ao seu equipo”.