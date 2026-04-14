Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Borja Verea carga contra el gobierno local por el muro de Bonaval: “Es la imagen de su gestión”

El líder popular cuestiona la falta de respuesta municipal y la compara con la rápida actuación en la muralla de Lugo

Redacción
14/04/2026 14:15
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, criticó este martes la gestión del gobierno municipal en relación con el estado del muro de Bonaval, del que aseguró que “leva dous meses sendo a imaxe máis clara da xestión de Goretti Sanmartín”.

Durante una rueda de prensa, el portavoz popular afirmó que “hai imaxes que non precisan explicación” y denunció que, tras el derrumbe, el Concello no ha ofrecido una solución en un espacio que considera “un dos lugares máis emblemáticos da cidade”. Según sostuvo, esta situación refleja “unha desconexión total coa cidade”. 

Zona del antiguo cementerio de Bonaval donde se produjo el desprendimiento
Zona del antiguo cementerio de Bonaval donde se produjo el desprendimiento
EP

Críticas a la falta de respuesta municipal

Verea señaló que “non ten explicación que dous meses despois do derrubamento do muro, a imaxe que se proxecta sexa a da inacción, a desidia e a falta de resposta”, y añadió que durante este tiempo la ciudadanía sigue viendo “un muro caído, unha zona degradada e un goberno que non foi quen de dar unha resposta á altura”.

El dirigente popular insistió en que “dous meses foi tempo suficiente para declarar a emerxencia e reconstruír e rehabilitar o muro”, subrayando además que se trata de un bien patrimonial protegido y de titularidad municipal.

En este sentido, reclamó explicaciones a la alcaldesa y cuestionó si el gobierno local está “esperando a que outros lles resolvan o problema”, en referencia a la Xunta de Galicia. También criticó lo que definió como una forma de gobernar marcada por “a indolencia, a desidia” y la falta de prioridades claras. 

Comparación con Lugo y críticas al turismo

Durante su intervención, Verea comparó la situación con el derrumbe de un tramo de la muralla de Lugo, asegurando que “dous ou tres días antes caeu a muralla de Lugo, e hoxe está perfectamente reconstruída e rehabilitada”, y añadió que “ás 48 horas xa había técnicos traballando”.

El líder popular cuestionó por qué en Santiago, “despois de dous meses, non sabemos absolutamente nada do muro de Bonaval”, y preguntó si existe un proyecto o una declaración de emergencia para abordar la actuación.

Asimismo, enmarcó esta situación en un contexto más amplio, alertando de una caída de la ocupación hotelera en la ciudad desde el pasado verano. Según afirmó, hay meses en los que el descenso alcanza entre el 8% y el 10% anual, mientras otras ciudades como A Coruña registran crecimiento.

Verea atribuyó esta situación al discurso del gobierno local sobre el turismo, asegurando que “se creou un relato irresponsable no que o turismo era visto como algo negativo”, y criticó medidas como el control del ruido en el casco histórico.

El portavoz popular concluyó que el problema del muro de Bonaval “xa non é só unha cuestión puntual”, sino que, a su juicio, refleja “unha maneira de gobernar directamente ligada á alcaldesa e ao seu equipo”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Busto de Valle-Inclán inaugurado en el Café Casino de Santiago

El Café Casino de Santiago inaugura un busto de Valle-Inclán creado por alumnado de la Mestre Mateo
Eladio González Lois
De dereita a esquerda, José Ramón González Juanatey, Rosa M. Crujeiras, Rafael López e Mª Luz Couce Pico

A USC participa en New Health, un proxecto europeo para transformar o modelo sanitario
Redacción
Para poder participar nas actividades de verán é necesario estar de alta antes do 27 de abril

O Concello lembra que é preciso darse de alta en Compostela Concilia e Vacaludos antes do 27 de abril
Adriana Quesada
O programa inclúe un estudo fotográfico participativo entre o 14 e o 18 de abril e unha xornada pública sobre memoria, territorio e comunidade

O Museo Migrante en Movemento activa en Compostela un arquivo vivo das memorias migratorias
Redacción