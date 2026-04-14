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Santiago de Compostela

Así es Culto, el nuevo espacio gastronómico de Santiago que busca marcar tendencia en la ciudad

El proyecto combina cocina gallega contemporánea, vino y coctelería en un formato abierto durante todo el día

Eladio Lois
Eladio Lois
14/04/2026 06:22
Interior del nuevo espacio Culto en el Hotel Palacio del Carmen
Interior del nuevo espacio Culto en el Hotel Palacio del Carmen
Cedida
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Santiago de Compostela incorporará desde este 17 de abril un nuevo espacio gastronómico con la apertura de Culto, ubicado en el Hotel Palacio del Carmen, Autograph Collection. El proyecto nace con la intención de convertirse en un lugar de encuentro abierto a la ciudad, donde gastronomía, vino y cultura se integran en una propuesta que evoluciona a lo largo del día.

Más que un restaurante al uso, Culto se presenta como un espacio dinámico con alma de bistrot contemporáneo, pensado para ofrecer diferentes experiencias según el momento: desde desayunos y almuerzos hasta tardes de conversación o noches centradas en el vino y la coctelería. 

Producto gallego y cocina directa

La propuesta gastronómica gira en torno a una idea clara: pocas técnicas, bien ejecutadas. Cocer, asar o trabajar a la brasa son los pilares de una cocina directa que busca resaltar el producto gallego sin artificios.

Entre los platos destacados figuran elaboraciones como el bogavante azul con huevos fritos y patatas, el pescado de lonja diaria o el fish & chips de merluza de Celeiro. También hay espacio para recetas que conectan con la tradición, como las fabas de Lourenzá con pulpo o el jarrete lacado en salsa de Brancellao.

Propuesta gastronómica basada en producto gallego y técnicas sencillas
Propuesta gastronómica basada en producto gallego y técnicas sencillas
Cedida

El vino ocupa un lugar central en la propuesta, con una carta que recorre distintas denominaciones y pone el foco en variedades autóctonas y pequeñas producciones. A esto se suma una selección de coctelería de autor, pensada para acompañar los distintos momentos del día.

Un espacio abierto y dinámico en la ciudad

Más allá de la mesa, Culto aspira a consolidarse como un punto de encuentro dentro de la escena compostelana. El Jardín Camelio se presenta como uno de sus grandes atractivos, concebido como un entorno natural que refuerza su vocación de espacio abierto.

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