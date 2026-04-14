Afundación lanza en Santiago cursos gratuitos para mayores sobre inteligencia artificial, banca móvil y ciberseguridad

Presentación da plataforma ‘Igualdade Dixital’ de Afundación Eladio Lois

Afundación pondrá en marcha en Santiago de Compostela los cursos presenciales del programa Igualdade Dixital, una iniciativa dirigida a personas mayores para mejorar sus competencias tecnológicas y facilitar su acceso a los servicios digitales.

La formación se desarrollará en el Espazo +60 Afundación de la ciudad con carácter gratuito y previa reserva, dentro de un programa que se extenderá durante los meses de abril y mayo.

Un programa formativo con aplicaciones prácticas

El primer curso tendrá lugar este miércoles, 15 de abril, bajo el título “Descubre la inteligencia artificial: primeros pasos con ChatGPT”, en horario de 10.30 a 12.00 horas.

A lo largo de las siguientes semanas se abordarán contenidos como la ciberseguridad en dispositivos móviles y ordenadores, la gestión de trámites online a través de herramientas como Cl@ve o la Carpeta Ciudadana, la solicitud de cita para la declaración de la renta, el uso de aplicaciones bancarias o la petición de cita médica en el SERGAS.

Estas sesiones forman parte de un programa más amplio que incluye un total de 83 cursos en la red de Espazos +60 de Afundación en Galicia, con el objetivo de facilitar el aprendizaje digital en un entorno guiado y adaptado.

De la brecha de acceso a la brecha de competencias

El proyecto se apoya en una plataforma web abierta que ofrece talleres interactivos, guías y vídeos formativos, pensados tanto para el autoaprendizaje como para su uso en acciones formativas presenciales.

Afundación impulsa esta iniciativa tras más de una década de trabajo en la formación tecnológica de personas mayores, periodo en el que ha formado a cerca de 42.000 usuarios en Galicia.

Aunque el uso de internet entre la población de 65 a 74 años ha crecido de forma significativa —pasando del 20% en 2015 al 75% en 2025—, persisten diferencias en el nivel de competencias digitales respecto a otros grupos de edad.

Desde la entidad señalan que el reto actual ya no es solo el acceso a la tecnología, sino el desarrollo de habilidades que permitan utilizarla con autonomía y seguridad, especialmente en ámbitos como la gestión de servicios públicos o la prevención de fraudes.