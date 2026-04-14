Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Suscribete
Santiago de Compostela

A USC participa en New Health, un proxecto europeo para transformar o modelo sanitario

A iniciativa impulsa a cooperación entre Galicia e o Norte de Portugal en medicina personalizada, dixitalización e integración de datos clínicos ata 2028

Redacción
14/04/2026 16:49
De dereita a esquerda, José Ramón González Juanatey, Rosa M. Crujeiras, Rafael López e Mª Luz Couce Pico
Impulsar un modelo sanitario máis eficiente e centrado no paciente, co reforzo da cooperación entre Galicia e o Norte de Portugal en ámbitos clave como a medicina personalizada, a dixitalización da saúde e a integración de datos clínicos é o propósito do proxecto europeo de interese estratéxica NEW HEALTH, do que a Universidade de Santiago é socia.

NEW HEALTH presentouse este martes nun acto que inauguraron na Cidade da Cultura a reitora da Universidade de Santiago, Rosa M. Crujeiras, e a directora científica do IDIS, Mª Luz Couce Pico, entidade líder do proxecto. Entre as persoas participantes, estiveron o profesor da USC José Ramón González Juanatey, investigador líder do Grupo de Cardioloxía do IDIS, e o investigador principal do proxecto na USC, o profesor Vicente Pérez Muñuzuri. A presentación reuniu ademais representantes institucionais, líderes clínicos e persoal investigador de referencia, e contou coa participación de responsables da Comisión Europea (DG Regio) e do Ministerio de Hacienda.

Na apertura, a reitora Crujeiras puxo a atención nos datos: “Datos tratados dun modo correcto, que sexan interoperables e que nos permitan obter información viable e veraz, para unha toma de decisións informada no sistema sanitario, para facelo máis eficiente pero tamén a nivel das organizacións e da propia atención clínica”.

A iniciativa sitúa a Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal á vangarda da innovación sanitaria, impulsando unha nova xeración de atención baseada en intelixencia artificial, datos e medicina de precisión.

Neste contexto, promove a creación dunha plataforma transfronteiriza de innovación en saúde que conecte hospitais, centros de investigación e universidades e facilite o desenvolvemento de solucións avanzadas que melloren a calidade asistencial e o acceso aos servizos sanitarios.

Entre as súas principais áreas de actuación destacan a aplicación de tecnoloxías emerxentes como a intelixencia artificial, a investigación en oncoloxía e enfermidades cardiovasculares así como o impulso de modelos de gobernanza colaborativa.

Cun orzamento de preto de 7 millóns de euros e o horizonte na fin de 2028, o proxecto está co financiado na súa maior parte polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Interreg VI-A España–Portugal (POCTEP) 2021-2027 dentro da 7ª convocatoria que financia operacións de importancia estratéxica, definidas como proxectos de cooperación transfronteiriza que teñan un impacto significativo no territorio e xeren un valor sostible a longo prazo en áreas clave, como innovación, cambio climático ou a saúde.

