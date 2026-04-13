Víctimas de Angrois se suman a la concentración en el Congreso por el accidente de Adamuz

Víctimas del accidente de Angrois durante una movilización anterior EP

Víctimas del accidente ferroviario de Angrois, en Santiago de Compostela, participarán este miércoles 15 de abril en una concentración ante el Congreso de los Diputados, convocada por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz para reclamar verdad, responsabilidades y mejoras en la seguridad ferroviaria.

La protesta, prevista para las 09.00 horas en Madrid, reunirá también a afectados de otros siniestros, como el ocurrido en Bejís (Castellón), en un acto que busca mantener viva la memoria de las víctimas y reforzar las demandas de justicia.

Reivindicación de verdad y memoria

La movilización se enmarca en las acciones impulsadas tras el descarrilamiento de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, que dejó 46 fallecidos y cientos de heridos. Según la asociación convocante, el objetivo es seguir visibilizando la situación de las víctimas y exigir que se esclarezcan los hechos.

“Las familias y afectados seguimos reclamando tras meses de interrogantes, transparencia, responsabilidades y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse”, han señalado desde la entidad.

Durante la concentración está prevista la lectura de un manifiesto ante la sede parlamentaria, para el que también se ha solicitado su posible lectura en el interior del Congreso mediante una carta remitida a la Mesa.

Un acto abierto y con presencia de Angrois

Desde la organización han subrayado el carácter pacífico y abierto a la ciudadanía de la convocatoria, invitando a participar a colectivos y asociaciones que deseen sumarse a la reivindicación.

La presencia de víctimas de Angrois aporta, según indican, una dimensión compartida de las consecuencias de estos siniestros, al tratarse de tragedias que han marcado profundamente a las familias afectadas.

“Exigir verdad y responsabilidades no puede interpretarse como una acción partidista, sino como un derecho legítimo de las víctimas y de la sociedad”, han remarcado, insistiendo en la necesidad de reforzar la seguridad ferroviaria como una cuestión de interés público.