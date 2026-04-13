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Santiago de Compostela

Un voluntario sénior lidera un ciclo de conferencias sobre inteligencia artificial en Afundación

Pedro Díaz Ferreiro impartirá en abril tres charlas gratuitas sobre IA en el Espazo +60

Redacción
13/04/2026 08:46
La iniciativa busca mejorar las competencias digitales de las personas mayores y poner en valor su papel como divulgadoras tecnológicas
La iniciativa busca mejorar las competencias digitales de las personas mayores y poner en valor su papel como divulgadoras tecnológicas
Afundación
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Se llama Pedro Díaz Ferreiro. Entre los logros que tuvo en su carrera profesional está el de haber sido el director comercial de la primera franquicia de la desaparecida empresa Airtel en España. Hoy es una de las personas socias de los Espazos +60 de Afundación, y durante este mes impartirá formación sobre inteligencia artificial (IA) a sus compañeros de los Espazos +60 y a quien quiera asistir.

Las formaciones permitirán a las personas asistentes saber más sobre el momento actual de la IA, y mejorar conocimientos, o aprender desde cero, sobre el uso de algunas herramientas. Díaz Ferreiro impartirá un total de 3 charlas en la serie de conferencias 'La revolución de la inteligencia artificial'. Se celebrarán los días 13, 20 y 27 de abril a las 19 horas en el Espazo +60 de Afundación en Santiago (Carreira do Conde, 18). La actividad es de carácter gratuito, previa inscripción telefónica (981 580385) o directamente, y con anterioridad, en la propia sede de las charlas.

Personas mayores como divulgadoras tecnológicas

El enfoque de la serie de conferencias 'La revolución de la inteligencia artificial' vamás allá de la difusión del conocimiento. También tiene el objetivo de poner en valor la experiencia y capacidad de las personas mayores como divulgadoras tecnológicas. Esta actividad está vinculada a sendos proyectos de Afundación: uno de ellos, denominado 'El valor de la experiencia', tiene como finalidad potenciar el papel activo de las personas mayores en la sociedad y favorecer el desarrollo de acciones intergeneracionales y de voluntariado. El objetivo del otro proyecto, 'Igualdad Digital', presentado el pasado 24 de marzo, es apoyar la mejora de las competencias tecnológicas de las personas de más de 60 años.

La primera de las conferencias de Pedro Díaz Ferreiro se titula 'La revolución silenciosa de la IA'. Se referirá a Deep Seek y el Proyecto Stargate, dos hitos tecnológicos distintos, uno de China y el otro de EE.UU, que representan la actual guerra fría de la IA. La sesión del 20 de abril lleva por título 'Deep Research (Pensamiento profundo).Gemini Live'. En la tercera jornada, la del lunes 27 de abril, las personas asistentes aprenderán a generar imágenes, a convertir bocetos en infografías o a crear cómics, con herramientas de IA a través de textos.

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