Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago suma unha nova obra ao seu patrimonio de arte urbana co IES Eduardo Pondal

A intervención, impulsada pola Concellería de Xuventude, reinterpreta a figura de Pondal con estética contemporánea

Redacción
13/04/2026 09:45
A obra, realizada por Møu, forma parte dun programa municipal para promover a arte urbana e recuperar espazos
A concelleira María Rozas, visitou recentemente o IES Eduardo Pondal para coñecer o novo mural  impulsado pola Concellaría de Xuventude, dentro do programa que vén desenvolvendo o departamento “para poñer en valor unha disciplina artística que conecta moi ben cos mozos e mozas, e que ao tempo nos permite rexenerar e poñer en valor espazos esquecidos ou deteriorados”.

Tal e como explicou Møu, responsable da obra, o mural é unha homenaxe a Eduardo Pondal, que parte do seu poema “Os pinos”, que lle dá letra ao himno galego, “pero revisitando e actualizando a súa figtura e a súa obra, utilizando unha simboloxía contemporánea e orixinal”. A composición consta dun retrato de Pondal nun escenario onírico conformado polas paisaxes narradas no poemario “Queixumes dos Pinos”, que se une coa imaxe de Breogán a través de elementos fantásticos e figuras xeométricas “que simbolizan o poder emanado do pobo e da cultura común florecente”. O deseño mantén a identidade que Mutante Creativo adoita imprimirlle ás súas obras, conxugando a banda deseñada, o deseño gráfico e o graffiti.

O director do IES Eduardo Pondal, Óscar Couto, agradeceu a elección do instituto para esta acción da Concellaría de Xuventude, e mostrouse moi satisfeito coa actuación “que mellora unha parte que é moi visible do centro, e que o será ainda máis cando rematen as obras que se están executando no exterior do instituto”.

Te puede interesar

Tensión al final del derbi celebrado este pasado sábado en A Coruña

El Obradoiro se pronuncia tras los incidentes ante el Leyma Coruña: “No representa los valores del baloncesto”
Eladio González Lois
El ideal gallego

Interceptan en Santiago a un conductor ebrio que portaba hachís
EP
O Campionato Xunta de Galicia 2026 celebrouse no Hotel Scala de Padrón con participación nas categorías absoluta, feminina e veterana

Diego Cacheiro proclámase campión galego absoluto de xadrez con 17 anos
Redacción
O novo órgano reúne expertos para analizar retos como os sesgos algorítmicos, a desinformación ou o impacto da IA no emprego

O CiTIUS sitúa Galicia no centro do debate sobre a intelixencia artificial
Redacción