Santiago suma unha nova obra ao seu patrimonio de arte urbana co IES Eduardo Pondal
A intervención, impulsada pola Concellería de Xuventude, reinterpreta a figura de Pondal con estética contemporánea
A concelleira María Rozas, visitou recentemente o IES Eduardo Pondal para coñecer o novo mural impulsado pola Concellaría de Xuventude, dentro do programa que vén desenvolvendo o departamento “para poñer en valor unha disciplina artística que conecta moi ben cos mozos e mozas, e que ao tempo nos permite rexenerar e poñer en valor espazos esquecidos ou deteriorados”.
Tal e como explicou Møu, responsable da obra, o mural é unha homenaxe a Eduardo Pondal, que parte do seu poema “Os pinos”, que lle dá letra ao himno galego, “pero revisitando e actualizando a súa figtura e a súa obra, utilizando unha simboloxía contemporánea e orixinal”. A composición consta dun retrato de Pondal nun escenario onírico conformado polas paisaxes narradas no poemario “Queixumes dos Pinos”, que se une coa imaxe de Breogán a través de elementos fantásticos e figuras xeométricas “que simbolizan o poder emanado do pobo e da cultura común florecente”. O deseño mantén a identidade que Mutante Creativo adoita imprimirlle ás súas obras, conxugando a banda deseñada, o deseño gráfico e o graffiti.
O director do IES Eduardo Pondal, Óscar Couto, agradeceu a elección do instituto para esta acción da Concellaría de Xuventude, e mostrouse moi satisfeito coa actuación “que mellora unha parte que é moi visible do centro, e que o será ainda máis cando rematen as obras que se están executando no exterior do instituto”.