Santiago pierde casi un 30% de pasajeros en marzo: el aeropuerto registra su mayor caída del año

Aeropuerto de Santiago de Compostela Redacción

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerró el pasado mes de marzo con un total de 172.067 pasajeros, lo que supone un descenso del 29,7% en comparación con el mismo mes de 2025 . La práctica totalidad de los viajeros —171.103— utilizó vuelos comerciales, con predominio del tráfico nacional, que concentró 139.149 usuarios frente a los 31.954 del ámbito internacional.

En paralelo, la infraestructura compostelana gestionó 1.440 operaciones, un 28,7% menos que un año antes. De ellas, 1.240 correspondieron a vuelos comerciales, con una clara mayoría de conexiones dentro del territorio nacional.

Balance del primer trimestre

El comportamiento negativo de marzo se refleja también en el acumulado anual. Entre enero y marzo, el aeropuerto compostelano contabilizó 435.679 pasajeros, lo que representa una caída del 29,6% respecto al mismo periodo de 2025 .

En cuanto a la actividad operativa, se registraron 3.538 vuelos, un 30,3% menos que en el primer trimestre del año anterior, consolidando una tendencia a la baja tanto en viajeros como en movimientos.