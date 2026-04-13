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Santiago de Compostela

Santiago impulsa la mejora del abastecimiento en Lavacolla y licita cubiertas para parques

El Concello adjudica el proyecto para reforzar la red de agua y avanza nuevas inversiones en espacios infantiles

Agencias
13/04/2026 17:10
La Xunta de Goberno dio luz verde a actuaciones en Lavacolla, Fontiñas y la praza da Constitución
La Xunta de Goberno dio luz verde a actuaciones en Lavacolla, Fontiñas y la praza da Constitución
Concello de Santiago
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La portavoz del Gobierno de Santiago, Míriam Louzao, ha anunciado este lunes la adjudicación del contrato para conectar el sector de Lavacolla a la red general de abastecimiento municipal de agua por un total de 56.435,01 euros a Proyfe SL.

Tal y como ha avanzado en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno local, se trata de un proyecto estratégico que va a permitir dotar de la presión y del caudal necesario a un sector de la red, una "condición indispensable" para continuar ampliando el servicio a nuevas zonas y viviendas.

Hasta el momento, el abastecimiento de agua potable en los lugares situados en las proximidades de la antigua N-634 y de la carretera municipal Mourentán-Costa se suministraban desde el Ayuntamiento de Boqueixón a través de una conexión situada en las inmediaciones del aeropuerto Rosalía de Castro, que está regulada mediante un convenio entre ambos ayuntamientos.

En palabras de Louzao, el objetivo inicial de este convenio era abastecer el aeropuerto, pero después fue ampliando el servicio en la zona sin conectarlo a la red del Ayuntamiento de Santiago.

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Ahora, esta configuración hidráulica y administrativa, así como las condiciones técnicas de presión y caudal, situadas en "niveles críticos para el funcionamiento operativo", no permiten a Raxoi "asumir adecuadamente las nuevas demandas", especialmente las que proceden de los puntos más elevados, como Vilamaior o Neiro.

De esta manera, el programa de necesidades que el contrato debe cubrir incluye proyectar la arteria de conexión del sector con la red general desde A Sionlla de Arriba, pasando por Reboredo y Casais hasta llegar a Lavacolla; definir el refuerzo de la red de abastecimiento en el ámbito de los suelos urbanizables previstos en el entorno de Formarís y de A Sionlla de Arriba.

También, conectar al sector de Lavacolla con los lugares de Vilamaior y Neiro; definir la desconexión del aeropuerto de este sector manteniendo el abastecimiento desde la red del Ayuntamiento de Boqueixón y diseñar la implantación de la red en los lugares de Reboredo, Casais, Vilamaior y Neiro.

Así, se proyectarán unos ocho kilómetros de tubos para los que se estima un presupuesto de ejecución de 961.560 euros. El plazo total para los trabajos adjudicados es de cinco meses dividido en tres fases: tres meses para presentar el proyecto preliminar, un mes para redactar el proyecto de tramitación y un mes para el proyecto final.

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Cubiertas de parques infantiles

Entre otros acuerdos anunciados, la Xunta de Goberno aprobó el expediente para licitar la suministración, instalación y mantenimiento de cubiertas textiles para los parques infantiles de Fontiñas y la praza da Constitución. El importe de este contrato es de 397.407,87 euros y estará dividido en dos lotes.

El primero de ellos, para el parque de Fontiñas, tiene un presupuesto de 186.686,37 euros, mientras que el lote dos, para el del parque infantil de la praza da Constitución, es de 210.721,50 euros.

Míriam Louzao ha detallado que el pliego técnico requiere instalar cubiertas de estructura metálica y formadas por una membrana de alta resistencia en tejido de poliéster con recubrimiento de PVC por ambas caras en color blanco translucido, con una garantía para diez años, además de su mantenimiento.

Asimismo, ha indicado que deberán ser "eficaces frente a la incidencia de la radiación solar, impermeables, resistentes al viento, ligeros e ignífugos".

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