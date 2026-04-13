Sanmartín pide a la Xunta liderar un sistema aeroportuario gallego “con una voz única”

El Concello defiende un modelo conjunto para captar rutas aéreas y destaca el aumento de conexiones internacionales desde Santiago Redacción

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha pedido a la Xunta que lidere la gestión aeroportuaria de la mano de los ayuntamientos y avanza su colaboración mientras todas las partes se comprometan a no competir entre sí: "Es la única fórmula para avanzar", ha subrayado.

Todo ello tras una semana de reproches entre Turismo de Galicia, los municipios con aeropuertos -- Vigo, Santiago y A Coruña -- y la propia Xunta, tras la propuesta realizada por el Clúster de Turismo al conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo en la que se abogaba por una especialización de los tres aeropuertos gallegos.

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En este contexto, la mandataria local ha querido poner fin a la polémica anunciando su propia propuesta, que consiste en que si la Administración autonómica decide liderar de la mano de los ayuntamientos el sistema aeroportuario ofrecerán sumar lo que dedican a las campañas de promoción de las rutas, sus contactos y capacidad técnica a las de la Xunta y demás ciudades.

"Hay un sistema aeroportuario gallego y tiene que tener una voz única", ha indicado la mandataria local, apuntando que la captación y la distribución de las conexiones "no pueden responder a criterios localistas", sino que tiene que impulsarse "por razones de interés general" como la mejor fórmula para beneficiar a todos los aeropuertos gallegos.

Así lo ha avanzado tras criticar a la Administración autonómica por anunciar que destinará un máximo de 600.000 euros para los tres aeropuertos gallegos y reunirse con los sectores implicados, entre los que no se encontraban las ciudades con aeropuerto.

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La alcaldesa ha comparado la cantidad propuesta por el Ejecutivo gallego con lo que aporta en solitario su Gobierno, que asciende a más de un millón de euros, cuestionando "¿que es lo que piensan hacer con esa cantidad?".

Sanmartín ha afeado a la Xunta no cumplir "ni con el más mínimo respeto institucional", al no haber informado al Ayuntamiento de Santiago ni contado con él en la reunión. Además, ha criticado que se diga que en la ciudad "no se trata bien a los visitantes, que todo está sucio y no hay nada que hacer". "¿En qué ayuda a Santiago como destino turístico estar constantemente infravalorando y despreciando lo que esta ciudad tiene para ofrecer?", se ha autopreguntado.

En este sentido, la alcaldesa compostelana ha enfatizado la necesidad de "trabajar en positivo" y que haya un sistema aeroportuario gallego "con una voz única".

"Queremos que sea Galicia, con la Xunta a la cabeza y toda su capacidad económica, y los recursos de los ayuntamientos, para poder competir con los aeropuertos que están restando conexiones al territorio", ha remarcado.

Aumento de conexiones

Durante su intervención, Goretti Sanmartín ha aprovechado para anunciar el aumento de conexiones con Alemania, concretamente a través de la aerolínea Lufthansa, que operará la ruta Santiago-Frankfurt a partir de mayo.

De esta manera, ha señalado que este verano el aeropuerto compostelano contará con 34 rutas, 17 de ellas internacionales que conectarán Galicia con tres continentes por primera vez. "No estamos hablando de 600.000 euros, claro, hablamos de millones", ha indicado.

En esta línea, Sanmartín ha asegurado que la gente no solo viaja por turismo, y ha recalcado que la Xunta tiene competencias transversales para poder mejorar las opciones en los aeropuertos gallegos.

También, ha agradecido la propuesta realizada por el Clúster de Turismo de Galicia, ya que "demuestra interés y coloca el foco en la la necesidad de coordinación", pese a que al Gobierno local le parece "más interesante" diversificar destinos.

Finalmente, ha reiterado su petición a la Xunta para que lidere las negociaciones con las compañías y no permita que otras comunidades que están directamente implicadas le resten conexiones a Galicia. "Tiene que trabajar con lealtad institucional, con rigor y con seriedad", ha concluido.