Santiago de Compostela
O Auditorio de Galicia acolle a estrea de 'Nieve sobre nieve'
O Plural Ensemble, baixo a dirección de Fabián Panisello, interpreta esta obra de Mercedes Zavala dentro do ciclo Contemporáneas
O Auditorio de Galicia acolle o concerto 'Nieve sobre nieve' dentro do ciclo Contemporáneas o luns 13 de abril ás 20.30 horas. A obra estrearase así en España da man do Plural Ensemble e baixo a dirección de Fabián Panisello.
Definida como unha das citas máis refinadas da programación, 'Nieve sobre nieve' é unha proposta de delicadeza que se detén na obra de Mercedes Zavala, compositora afincada en Galicia e figura destacada da creación cultural.
O concerto propón unha inmersión no silencio, na transparencia e no tempo suspendido, onde a auga e a neve se confunden como metáforas da pureza e da transformación. A través da precisión do ensemble, cada nota convértese nunha partícula de luz que cae e se disolve no espazo.