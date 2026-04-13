Mats Wenzel se impone en la Clásica de Pascua y refuerza el papel de Padrón como referente del ciclismo gallego
La prueba, ya en el calendario internacional, reunió a numeroso público en una jornada marcada por la alta exigencia
Padrón volvió a situarse en el mapa del ciclismo con la celebración de la 63ª Clásica de Pascua, una edición marcada por su salto al calendario internacional 1.2 de la UCI y por la victoria del ciclista del Kern Pharma, Mats Wenzel, que se impuso al esprint tras una jornada de alta exigencia.
El podio lo completaron Javier Cubillas (Movistar) y Jesús Herrada (Burgos), mientras que el corredor del Cortizo, Maksym Bilyi, firmó una destacada actuación al finalizar en cuarta posición. La carrera estuvo condicionada por un ritmo elevado y un recorrido selectivo, que fue reduciendo el pelotón hasta un grupo pequeño en el tramo final.
Una cita que crece en proyección internacional
El alcalde de Padrón, Anxo Arca, fue el encargado de dar la salida oficial y participó también en la entrega de premios junto a representantes institucionales y del ámbito deportivo. Durante el acto, el regidor destacó que “a Clásica de Pascua é un orgullo para Padrón” y subrayó el crecimiento de la prueba en los últimos años.
La inclusión de la carrera en el calendario internacional y su integración en la Challenge Futura refuerzan su nivel competitivo y proyección exterior, consolidando a la localidad como un punto clave dentro del ciclismo en Galicia.
Arca insistió en esta idea al afirmar que “que non teña ninguén ningunha dúbida de que Padrón é a capital galega do ciclismo”, destacando además el papel de otras pruebas celebradas o previstas en el municipio a lo largo de 2026.
Ambiente festivo y respaldo institucional
La jornada se desarrolló en el entorno del Campus Tecnolóxico Cortizo, que volvió a ser el epicentro de la prueba, congregando a numeroso público tanto en la salida como en la llegada.
El evento contó con la presencia de representantes como el diputado de Deportes de la Deputación da Coruña, Antonio Leira; el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Vicioso; o el presidente de la Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, entre otros.
Además de la competición, la Clásica de Pascua incluyó una programación paralela con actividades, zona gastronómica y espacios de ocio, reforzando su carácter de evento deportivo y social abierto a la ciudadanía.
El Concello de Padrón puso en valor el trabajo del Club Ciclista Padronés, así como la implicación de instituciones, patrocinadores y voluntariado, que hicieron posible una edición que sigue creciendo en dimensión y prestigio dentro del calendario ciclista.