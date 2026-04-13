Mats Wenzel se impone en la Clásica de Pascua y refuerza el papel de Padrón como referente del ciclismo gallego

Los tres primeros clasificados en el podio de la Clásica de Pascua en Padrón Concello de Padrón

Padrón volvió a situarse en el mapa del ciclismo con la celebración de la 63ª Clásica de Pascua, una edición marcada por su salto al calendario internacional 1.2 de la UCI y por la victoria del ciclista del Kern Pharma, Mats Wenzel, que se impuso al esprint tras una jornada de alta exigencia.

El podio lo completaron Javier Cubillas (Movistar) y Jesús Herrada (Burgos), mientras que el corredor del Cortizo, Maksym Bilyi, firmó una destacada actuación al finalizar en cuarta posición. La carrera estuvo condicionada por un ritmo elevado y un recorrido selectivo, que fue reduciendo el pelotón hasta un grupo pequeño en el tramo final.

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Una cita que crece en proyección internacional

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, fue el encargado de dar la salida oficial y participó también en la entrega de premios junto a representantes institucionales y del ámbito deportivo. Durante el acto, el regidor destacó que “a Clásica de Pascua é un orgullo para Padrón” y subrayó el crecimiento de la prueba en los últimos años.

La inclusión de la carrera en el calendario internacional y su integración en la Challenge Futura refuerzan su nivel competitivo y proyección exterior, consolidando a la localidad como un punto clave dentro del ciclismo en Galicia.

Arca insistió en esta idea al afirmar que “que non teña ninguén ningunha dúbida de que Padrón é a capital galega do ciclismo”, destacando además el papel de otras pruebas celebradas o previstas en el municipio a lo largo de 2026.

Ambiente festivo y respaldo institucional

La jornada se desarrolló en el entorno del Campus Tecnolóxico Cortizo, que volvió a ser el epicentro de la prueba, congregando a numeroso público tanto en la salida como en la llegada.

El evento contó con la presencia de representantes como el diputado de Deportes de la Deputación da Coruña, Antonio Leira; el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Vicioso; o el presidente de la Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, entre otros.

Además de la competición, la Clásica de Pascua incluyó una programación paralela con actividades, zona gastronómica y espacios de ocio, reforzando su carácter de evento deportivo y social abierto a la ciudadanía.

El Concello de Padrón puso en valor el trabajo del Club Ciclista Padronés, así como la implicación de instituciones, patrocinadores y voluntariado, que hicieron posible una edición que sigue creciendo en dimensión y prestigio dentro del calendario ciclista.