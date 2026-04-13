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Santiago de Compostela

La Universidad Intercontinental de la Empresa denuncia vandalismo en su sede de Santiago

La universidad también denuncia incidentes en sus campus de A Coruña y Vigo y anuncia acciones legales

Eladio Lois
Eladio Lois
13/04/2026 14:08
Sede institucional de la Universidad Intercontinental de la Empresa en Santiago
Sede institucional de la Universidad Intercontinental de la Empresa en Santiago
Cedida
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La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) ha denunciado la aparición de actos vandálicos en su sede institucional de Santiago de Compostela, registrados durante la madrugada de este lunes y que han causado daños materiales en sus instalaciones.

Los incidentes se produjeron también en los campus de A Coruña y Vigo, según ha informado la propia institución, que ha anunciado que procederá a la limpieza de los espacios afectados, la evaluación de los daños y la recopilación de evidencias, además de presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades. 

Llamamiento al respeto y a la convivencia

Desde la UIE han trasladado su rechazo a estos hechos y han realizado un llamamiento al respeto, subrayando que, aunque defienden el derecho a la huelga y a la libre expresión, consideran que las discrepancias deben canalizarse desde el diálogo y la convivencia.

La universidad insiste en que estos principios forman parte esencial de una sociedad plural y que deben prevalecer frente a cualquier actuación que suponga daños o alteraciones en el normal funcionamiento de las instituciones. 

Un modelo educativo en crecimiento

La entidad recuerda además su carácter de institución de servicio público y gestión privada sin ánimo de lucro, que reinvierte sus recursos en su propia actividad y en programas de becas, de los que se benefició un 25 % del alumnado en el curso 2024-2025.

En su cuarto año de implantación, la UIE imparte actualmente seis grados en sus campus gallegos y prevé ampliar su oferta el próximo curso con nuevas titulaciones, entre ellas el grado en Enfermería y varios másteres universitarios.

La institución mantiene así su apuesta por un modelo centrado en el estudiante, con grupos reducidos y una enseñanza vinculada al entorno social y empresarial, en un contexto marcado ahora por estos incidentes que han afectado también a su sede en Santiago.

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