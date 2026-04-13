La Universidad Intercontinental de la Empresa denuncia vandalismo en su sede de Santiago

Sede institucional de la Universidad Intercontinental de la Empresa en Santiago Cedida

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) ha denunciado la aparición de actos vandálicos en su sede institucional de Santiago de Compostela, registrados durante la madrugada de este lunes y que han causado daños materiales en sus instalaciones.

Los incidentes se produjeron también en los campus de A Coruña y Vigo, según ha informado la propia institución, que ha anunciado que procederá a la limpieza de los espacios afectados, la evaluación de los daños y la recopilación de evidencias, además de presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades.

Llamamiento al respeto y a la convivencia

Desde la UIE han trasladado su rechazo a estos hechos y han realizado un llamamiento al respeto, subrayando que, aunque defienden el derecho a la huelga y a la libre expresión, consideran que las discrepancias deben canalizarse desde el diálogo y la convivencia.

La universidad insiste en que estos principios forman parte esencial de una sociedad plural y que deben prevalecer frente a cualquier actuación que suponga daños o alteraciones en el normal funcionamiento de las instituciones.

Un modelo educativo en crecimiento

La entidad recuerda además su carácter de institución de servicio público y gestión privada sin ánimo de lucro, que reinvierte sus recursos en su propia actividad y en programas de becas, de los que se benefició un 25 % del alumnado en el curso 2024-2025.

En su cuarto año de implantación, la UIE imparte actualmente seis grados en sus campus gallegos y prevé ampliar su oferta el próximo curso con nuevas titulaciones, entre ellas el grado en Enfermería y varios másteres universitarios.

La institución mantiene así su apuesta por un modelo centrado en el estudiante, con grupos reducidos y una enseñanza vinculada al entorno social y empresarial, en un contexto marcado ahora por estos incidentes que han afectado también a su sede en Santiago.