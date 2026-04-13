La figura de Otero Pedrayo protagoniza una nueva exposición en Santiago de Compostela

Ramón Otero Pedrayo Cedida

La Facultade de Filoloxía de la Universidade de Santiago de Compostela acoge este martes 14 de abril, a las 12.00 horas, la inauguración de la exposición biográfica “Ramón Otero Pedrayo. 1888 - 1976”, organizada por la Fundación Penzol y la Cátedra Institucional Otero Pedrayo de la USC.

La muestra se enmarca en las actividades impulsadas por ambas entidades con motivo de la declaración de 2025 como Año Otero Pedrayo, coincidiendo con el 50 aniversario de su fallecimiento.

Un recorrido por su vida y legado intelectual

La exposición, de carácter divulgativo, propone un recorrido por la trayectoria vital, académica e intelectual de Otero Pedrayo a través de cuatro grandes paneles temáticos.

Además, el público podrá contemplar una selección de primeras ediciones de sus obras, junto con los manuscritos de dos de sus novelas más reconocidas, Os camiños da vida y Arredor de si, piezas de especial valor dentro de su legado literario. Documentos inéditos y figuras del galeguismo

La muestra se completa con una selección de documentos y correspondencia que permiten profundizar en la dimensión pública y cultural del autor. Entre ellos destacan intercambios con figuras clave del galeguismo como Alexandre Bóveda, Ánxel Casal, Castelao, Ramón Piñeiro, Vicente Risco o Fermín Penzol.