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Santiago de Compostela

Interceptan en Santiago a un conductor ebrio que portaba hachís

La Policía Local actuó en la rúa Santiago de Chile y detectó otros tres positivos por alcoholemia durante el fin de semana en distintos puntos de la ciudad

Ep
13/04/2026 17:25
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La Policía Local de Santiago interceptó este domingo a un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol y que terminó siendo denunciado también por desobediencia a la autoridad y por portar hachís en la vía pública.

Los hechos se produjeron sobre las 10.45 horas en la rúa Santiago de Chile, donde los agentes instruyeron diligencias penales al conductor tras comprobar que conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Durante la intervención, los policías también tramitaron dos actas adicionales por desobediencia a los agentes en el ejercicio de sus funciones y por portar drogas tóxicas en la vía pública. 

Otros tres positivos durante el sábado

La actuación se enmarca en un fin de semana con varios incidentes relacionados con el consumo de alcohol al volante en la ciudad. Durante la jornada del sábado, la Policía Local detectó a tres conductores que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia.

El primero de los casos tuvo lugar a las 21.33 horas en la rúa do Hórreo, donde un varón arrojó un resultado positivo en vía penal y, además, no constaba que hubiese obtenido el permiso de circulación.

Horas antes, a las 05.45 horas, los agentes interceptaron en la rúa da Rosa a otro conductor que también dio positivo por alcoholemia en vía penal.

Asimismo, a las 20.07 horas, la Policía Local realizó una prueba de alcoholemia a un conductor de un vehículo de movilidad personal (VMP), que igualmente arrojó un resultado positivo.

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