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Santiago de Compostela

Gonzalo Pose llevará su cocina italo-argentina al Mercado Boanerges en una nueva sesión de ‘Cocinando Santiago’

El chef de Flaco cocinará en directo el 16 de abril con propuestas pensadas para comer con las manos

Eladio Lois
Eladio Lois
13/04/2026 07:24
Gonzalo Pose durante una elaboración en cocina
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Cedida
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El cocinero Gonzalo Pose será el protagonista de la próxima sesión del ciclo ‘Cocinando Santiago’, que se celebrará el jueves 16 de abril a las 20.00 horas en el Mercado Boanerges, en el barrio compostelano de O Castiñeiriño.

El chef, responsable de Flaco —reconocido con un Solete en la Guía Repsol— y de Argentinos Casual Food, ofrecerá una propuesta gastronómica basada en sus raíces italo-argentinas, con elaboraciones como empanadilla criolla y lasaña frita.

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“mostrar una cocina que tiene que ver con mis raíces italo-argentinas, que también está muy presente en la carta de nuestro primer local, y con el mismo concepto, que no es otro que el de ofrecer platos para comer con las manos”, explica el propio cocinero. 

Cocina en directo y experiencia compartida

La sesión incluirá también propuestas del equipo del propio mercado, liderado por el chef Pablo Pizarro, que elaborará platos como lentejas de curry verde con bacalao y una empanadilla de zorza con queso San Simón.

El evento está concebido como una experiencia gastronómica en directo, con un enfoque urbano y cercano, en la línea de una cocina “hecha entre amigos y para amigos”, según destacó el responsable de Desarrollo de Negocio del mercado, Adrián Acevedo.

Pose, conocido a nivel nacional por sus hamburguesas —como la ‘Old School 1980’, elegida mejor hamburguesa de España en 2025, o ‘Flaquita’, segunda en el Best Burger Spain—, defiende una propuesta basada en la sencillez y el buen producto.

Durante la jornada, cada consumición incluirá un número para participar en el sorteo de una noche para dos personas en cualquiera de los establecimientos de la cadena Alda Hotels en España.

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