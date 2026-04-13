El Obradoiro se pronuncia tras los incidentes ante el Leyma Coruña: “No representa los valores del baloncesto”

Tensión al final del derbi celebrado este pasado sábado en A Coruña Redacción DXT

El Monbus Obradoiro ha condenado los incidentes registrados al término del último encuentro frente al Leyma Coruña, en un comunicado oficial en el que defiende que estos comportamientos “no pueden ni deben empañar” lo vivido durante el partido ni representar los valores del baloncesto.

El club compostelano destaca que el encuentro se disputó en un ambiente de gran intensidad deportiva, respeto y pasión por parte de ambas aficiones, y señala que este tipo de partidos deben ser “una auténtica fiesta del baloncesto”. No obstante, advierte de que lo ocurrido al final del duelo, en un contexto de máxima tensión, no puede justificarse en ningún caso por la emoción del momento.

Llamamiento al respeto y a los valores del deporte

En el comunicado, el Monbus Obradoiro insiste en que el deporte debe ser siempre un ejemplo de convivencia, respeto y deportividad, y recalca que los incidentes no representan ni al baloncesto ni a los clubes implicados.

Asimismo, advierte del impacto que este tipo de comportamientos puede tener en los más jóvenes, recordando que los pabellones deben ser un espacio en el que niños y niñas encuentren un modelo positivo dentro y fuera de la pista.

Pese a lo ocurrido, el club compostelano quiso dejar claro que mantiene una “magnífica relación” con el Leyma Coruña, basada en el respeto mutuo y la colaboración fuera del ámbito competitivo.

En este sentido, subraya la diferencia entre la rivalidad propia de la competición y las relaciones institucionales, que —según indica— seguirán sustentándose en el entendimiento entre ambas entidades.