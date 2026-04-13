Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El escritor y chef Bolívar Antela presenta en Santiago su libro ‘Esencia. En cuerpo y alma’

La Librería Follas Novas acogerá el acto el próximo 15 de abril a las 19.00 horas

Eladio Lois
Eladio Lois
13/04/2026 06:35
Bolívar Antela Garrido, autor de ‘Esencia. En cuerpo y alma’
Bolívar Antela Garrido, autor de ‘Esencia. En cuerpo y alma’
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El escritor y chef venezolano afincado en Vigo Bolívar Antela Garrido presentará su libro Esencia. En cuerpo y alma el próximo miércoles 15 de abril a las 19.00 horas en la Librería Follas Novas de Santiago de Compostela.

El autor subraya la especial vinculación de la ciudad con esta obra, ya que fue en Santiago donde el proyecto literario tomó forma y comenzó a desarrollarse, lo que convierte esta presentación en una cita especialmente significativa dentro del recorrido del libro. 

Un recorrido literario que llega a Santiago

La obra ya ha sido presentada previamente en Lugo, donde agotó su primera edición, y en Vigo, ciudad en la que reside el autor desde hace aproximadamente una década, antes de llegar ahora a Compostela con esta tercera presentación.

Bolívar Antela, nacido en el estado de Aragua (Venezuela) en 1966, cuenta con formación en arquitectura, gerencia y medios de comunicación, aunque en la actualidad desarrolla su carrera principalmente en el ámbito gastronómico, donde es conocido como “Bolichef1410”.

El autor compagina su trayectoria como chef con la escritura, en una faceta creativa que se materializa en esta obra de carácter introspectivo.

Una reflexión íntima entre emoción y pensamiento

Esencia. En cuerpo y alma es un libro que explora el universo interior del autor a través de reflexiones que transitan entre lo emocional y lo filosófico, invitando al lector a adentrarse en un diálogo entre conciencia, razón y sentimientos.

La obra se estructura como una sucesión de textos que permiten tanto una lectura lineal como fragmentada, en la que el lector puede acercarse a los distintos pasajes como si se tratase de un diario personal abierto.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Tensión al final del derbi celebrado este pasado sábado en A Coruña

El Obradoiro se pronuncia tras los incidentes ante el Leyma Coruña: “No representa los valores del baloncesto”
Eladio González Lois
El ideal gallego

Interceptan en Santiago a un conductor ebrio que portaba hachís
EP
O Campionato Xunta de Galicia 2026 celebrouse no Hotel Scala de Padrón con participación nas categorías absoluta, feminina e veterana

Diego Cacheiro proclámase campión galego absoluto de xadrez con 17 anos
Redacción
O novo órgano reúne expertos para analizar retos como os sesgos algorítmicos, a desinformación ou o impacto da IA no emprego

O CiTIUS sitúa Galicia no centro do debate sobre a intelixencia artificial
Redacción