El escritor y chef Bolívar Antela presenta en Santiago su libro ‘Esencia. En cuerpo y alma’

Bolívar Antela Garrido, autor de ‘Esencia. En cuerpo y alma’ Cedida

El escritor y chef venezolano afincado en Vigo Bolívar Antela Garrido presentará su libro Esencia. En cuerpo y alma el próximo miércoles 15 de abril a las 19.00 horas en la Librería Follas Novas de Santiago de Compostela.

El autor subraya la especial vinculación de la ciudad con esta obra, ya que fue en Santiago donde el proyecto literario tomó forma y comenzó a desarrollarse, lo que convierte esta presentación en una cita especialmente significativa dentro del recorrido del libro.

Un recorrido literario que llega a Santiago

La obra ya ha sido presentada previamente en Lugo, donde agotó su primera edición, y en Vigo, ciudad en la que reside el autor desde hace aproximadamente una década, antes de llegar ahora a Compostela con esta tercera presentación.

Bolívar Antela, nacido en el estado de Aragua (Venezuela) en 1966, cuenta con formación en arquitectura, gerencia y medios de comunicación, aunque en la actualidad desarrolla su carrera principalmente en el ámbito gastronómico, donde es conocido como “Bolichef1410”.

El autor compagina su trayectoria como chef con la escritura, en una faceta creativa que se materializa en esta obra de carácter introspectivo.

Una reflexión íntima entre emoción y pensamiento

Esencia. En cuerpo y alma es un libro que explora el universo interior del autor a través de reflexiones que transitan entre lo emocional y lo filosófico, invitando al lector a adentrarse en un diálogo entre conciencia, razón y sentimientos.

La obra se estructura como una sucesión de textos que permiten tanto una lectura lineal como fragmentada, en la que el lector puede acercarse a los distintos pasajes como si se tratase de un diario personal abierto.