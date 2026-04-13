El Concello se reunirá “en breve” con la nueva rectora de la USC

La nueva rectora, posando con el bastón de mando delante del rector saliente y el presidente de la Xunta de Galicia el pasado viernes Santi Alvite

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha asegurado que se reunirán "en breve" con la nueva rectora de la USC, Rosa Crujeiras. "Promete un mandato muy positivo", ha indicado.

En el marco de la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno semanal, Louzao ha sido preguntada sobre una posible cita con la dirigente universitaria, que asumió el cargo el pasado viernes.

"Evidentemente, es una reunión que tenemos que tener en breve, para poder tratar todas las cuestiones que nos competen a ambas instituciones y por supuesto mantener esa coordinación y trabajo conjunto que estamos seguras que vamos a poder mantener", ha afirmado.

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En este sentido, ha felicitado a Crujeiras y le ha deseado "lo mejor", que será "también bueno para todo Santiago". Además, se ha referido al discurso que realizó en su toma de posesión, indicando que fue "maravilloso" y "promete un mandato muy positivo".

"Pone en valor cuestiones que creo que no debemos olvidar, como el valor de la educación pública, el valor de la universidad para la conformación de una sociedad mejor, y el valor de que las mujeres tengan papel en todos los ámbitos sin tener que seguir demandándolo", ha destacado.

Igualmente, Míriam Louzao ha agradecido "todo el trabajo" del anterior rector, Antonio López, ya que "fue muy fácil trabajar con él" y era una persona "muy afable". "Se agradece también en estos tiempos que corren", ha subrayado.

Con todo, ha agradecido a la nueva rectora su "predisposición" y ha asegurado que "en breve" habrá una reunión entre el Ayuntamiento de Santiago y la Universidad.