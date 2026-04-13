El Cabildo de Santiago participa en las Jornadas Nacionales de Catedrales en Toledo

Delegación del Cabildo de Santiago durante las jornadas celebradas en Toledo Cedida

Una delegación del Cabildo de Santiago participa estos días en Toledo en las XLI Jornadas Nacionales de Cabildos Catedrales y Colegiales de España, un encuentro que reúne a representantes de estos órganos de todo el país para abordar cuestiones clave relacionadas con la conservación y gestión del patrimonio catedralicio.

La delegación compostelana está encabezada por el deán, Manuel Jesús Formoso, y completada por los canónigos Manuel Ferreiro y Víctor Suárez, que asisten a las distintas sesiones de trabajo programadas.

Planes directores y nuevas tecnologías

La edición de este año gira en torno a temas vinculados al Plan Nacional de Catedrales y a los planes directores, instrumentos fundamentales para la conservación, intervención y gestión de estos espacios patrimoniales.

El programa incluye también una conferencia centrada en la aplicación de nuevas tecnologías en la gestión de catedrales, así como diversas visitas culturales a enclaves de valor histórico en la ciudad anfitriona.

Toledo acoge esta edición coincidiendo con la conmemoración de los 800 años de la colocación de la primera piedra de su catedral, un aniversario que enmarca las actividades del encuentro.