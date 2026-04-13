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Santiago de Compostela

El Arteal Santiago asalta la pista del líder invicto y refuerza su candidatura al título

El equipo compostelano vence al Cajasur Priego tras más de cuatro horas de partido y se mantiene segundo

Redacción
13/04/2026 12:53
Los dos equipos antes del partido
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Cedida
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El Arteal Santiago firmó el pasado viernes una de las victorias más importantes de la temporada al imponerse a domicilio al líder invicto de la Superdivisión masculina de tenis de mesa, el Cajasur Priego, por 2-4 tras más de cuatro horas de encuentro.

El triunfo permite al conjunto compostelano mantenerse en la segunda posición con 28 puntos, a solo tres del liderato, y con una ventaja de tres puntos sobre el Alicante, tercer clasificado. 

Una apuesta arriesgada que dio resultado

El equipo técnico del Arteal optó por un cambio total en la alineación, modificando el orden habitual de juego y asumiendo riesgos. Gastón actuó como número uno, Humberto como dos y Enio como tres, en una estrategia diseñada para sorprender al rival.

El encuentro comenzó con derrota de Humberto ante Diogo Carvalho, exjugador del Arteal y hasta entonces invicto en la liga. Sin embargo, el equipo compostelano reaccionó con contundencia. Gastón igualó la eliminatoria con una sólida victoria ante Abdel Salifou, y Enio adelantó al Arteal tras imponerse a Carlos Machado.

Aunque el Cajasur logró empatar con el triunfo de Diogo sobre Gastón, el Arteal volvió a tomar ventaja gracias a un Humberto muy sólido, que superó con claridad a Machado.

El punto definitivo llegó en el último partido, donde Enio se impuso a Abdel en un duelo muy igualado que se resolvió en el quinto set, certificando una victoria de gran valor para el conjunto santiagués. 

Una semana exigente para el equipo compostelano

Tras este resultado, el Arteal afronta ahora una semana intensa sin descanso. El equipo viajará el miércoles a Alicante para enfrentarse al tercer clasificado en un partido adelantado por compromisos internacionales.

Posteriormente, el viernes jugará en Olot y el domingo regresará a Santiago para disputar en San Lázaro su encuentro ante el Monteporreiro de Pontevedra.

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