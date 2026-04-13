Diego Cacheiro proclámase campión galego absoluto de xadrez con 17 anos
O mozo logra 7,5 puntos de 8 e convértese nun dos máis novos en acadar o título
Con tan só 17 anos, Diego Cacheiro Blanco acaba de converterse en campión galego absoluto de xadrez, a segunda persoa máis nova en acadar este recoñecemento. Cacheiro Blanco acadou 7,5 puntos dos 8 posibles. A clausura e entrega de premios dos Campionatos ‘Xunta de Galicia’ Absoluto, Feminino e Veterán 2026 tivo lugar no Hotel Scala (Padrón).
Jose Antonio Sande Edreira (Escola Xadrez Mirko) foi o Subcampión con 6,5 puntos e Bernardo Rebollo Montes (Escola Xadrez Pontevedra) o 3º clasificado con 6,5 puntos. Lidia Karen Zapata Campos do Xadrez Benchoshey acadou o 17º posto da xeral e foi a 1ª clasificada feminina.
Nas categorías Veteráns, José Antonio Sande Edreira (Escola Xadrez Mirko) foi o 1º veterano +50 no 2º posto con 6,5 puntos e na categoría veterana + 65 o 1º foi Matías Xosé González-Chas Pico (Escola Técnica da Coruña) no posto 65º con 4 puntos.