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Santiago de Compostela

Denuncian “colapso asistencial” en el PAC de Santiago y exigen refuerzos urgentes

Las concejalas no adscritas llevarán al pleno una propuesta para reclamar más personal y planificación tras los cambios en Atención Primaria

Martín Campos
13/04/2026 13:35
PAC de Santiago de Compostela
PAC de Santiago de Compostela
Archivo
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Las concejalas no adscritas del Concello de Santiago llevarán al próximo pleno municipal una proposición para instar al Servizo Galego de Saúde (Sergas) a reforzar de forma urgente el Punto de Atención Continuada (PAC) de la ciudad, tras la reciente reorganización de la Atención Primaria.

La iniciativa, anunciada por la concejala Marta Álvarez, se produce después de la entrada en vigor, el pasado 4 de abril, de un nuevo modelo que implica el cierre de los centros de salud los sábados por la mañana y la concentración de toda la atención en el PAC compostelano. Según denuncian, esta situación está provocando una sobrecarga del personal sanitario y una merma en la calidad asistencial. 

Las concejalas no adscritas Marta Álvarez y Mila Castro
Las concejalas no adscritas Marta Álvarez y Mila Castro
Cedida

Denuncian esperas de más de tres horas y saturación

Álvarez aseguró que el primer día de aplicación de la medida se produjo “un colapso asistencial, con esperas de máis de tres horas”, además de una atención que, según indicó, compromete la calidad y la seguridad clínica.

La concejala subrayó que esta reorganización afecta no solo a Santiago, sino también a municipios del área como Boqueixón, Teo, Touro, Oroso o Val do Dubra, entre otros, que han pasado a depender de un único punto de atención. En este sentido, criticó que la medida “reduce drasticamente os recursos dispoñibles” y evidencia una falta de planificación.

Además, recordó que el personal del PAC debe atender tanto la demanda presencial como las salidas domiciliarias y urgencias externas, lo que en determinados momentos reduce aún más el número de profesionales disponibles y agrava la saturación. 

Propuesta para reforzar el servicio

Ante esta situación, las concejalas no adscritas propondrán en el pleno medidas como incrementar los recursos humanos del PAC, garantizar equipos completos de personal médico y de enfermería con ratios adecuadas y exigir una planificación “rigurosa y transparente” de los cambios organizativos en el sistema sanitario.

Según Marta Álvarez, la situación actual “empeora a accesibilidade, aumenta os tempos de espera e pon en risco a atención sanitaria que merece a cidadanía”, al tiempo que contribuye, según su valoración, al deterioro del sistema público de salud.

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