Convocan una manifestación de apoyo a Cuba contra el “asedio imperialista”

Alameda de Santiago, punto de salida de la manifestación convocada

La Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil presentará este lunes 13 de abril, a las 11.30 horas en la Librería Couceiro de Santiago, la convocatoria de una manifestación nacional en apoyo a Cuba bajo el lema “Deixade vivir a Cuba. Galiza contra o asedio imperialista”.

El colectivo ha invitado a los medios de comunicación a asistir a esta rueda de prensa, en la que se darán a conocer los detalles de la movilización, prevista para el domingo 19 de abril a las 12.00 horas con salida desde la Alameda.

Una convocatoria en el marco de una campaña internacional

Según trasladan desde la asociación convocante, esta iniciativa se enmarca en una jornada internacional de acciones de solidaridad con Cuba, coincidiendo con el 65º aniversario de la derrota de la invasión en Praia Girón.

La entidad sostiene que el país caribeño afronta un “asedio brutal” por parte del Gobierno de Estados Unidos, al que atribuye el endurecimiento del bloqueo económico y energético, así como amenazas de carácter militar. Estas afirmaciones corresponden a la propia asociación convocante.