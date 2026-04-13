Convocan en Santiago una manifestación de apoyo a Cuba el 19 de abril desde la Alameda

Rueda de prensa de presentación de la manifestación en Santiago Cedida

Santiago de Compostela acogerá el próximo domingo 19 de abril una manifestación en solidaridad con Cuba, convocada por la Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil” y respaldada por numerosas organizaciones políticas, sindicales y sociales de Galicia.

La movilización partirá a las 12.00 horas desde la Alameda y se enmarca en una jornada internacional de apoyo a la isla caribeña, coincidiendo con el 65 aniversario de la derrota de la invasión de Playa Girón.

La protesta fue presentada este lunes en una rueda de prensa en Santiago, en la que participaron representantes de distintas entidades que ya han mostrado su apoyo a la iniciativa, entre ellas formaciones políticas, sindicatos y colectivos sociales.

Según explicaron desde la organización convocante, la manifestación busca expresar la solidaridad del pueblo gallego con Cuba, así como la defensa de la paz y la soberanía de los pueblos. La lista de apoyos continúa abierta a nuevas adhesiones.

Denuncia del bloqueo y del contexto internacional

Desde la Asociación de Amizade Galego-Cubana señalaron que la convocatoria responde a la situación que atraviesa Cuba, marcada —según indicaron— por un endurecimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos y por la presión económica, energética y financiera sobre el país.

En este contexto, la movilización de Santiago formará parte de una campaña internacional que incluye manifestaciones, acciones de denuncia y envío de ayuda material en distintos países.