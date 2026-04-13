Cerca de 400 voluntarios de Cáritas analizan en Santiago los principales retos sociales de Galicia

Cerca de 400 personas voluntarias de Cáritas en Galicia se reunieron este sábado en el colegio La Salle de Santiago de Compostela para participar en el XVII Encuentro del Voluntariado Cedida

Cerca de 400 personas voluntarias de Cáritas en Galicia se reunieron este sábado en el colegio La Salle de Santiago de Compostela para participar en el XVII Encuentro del Voluntariado, una jornada centrada en el análisis de los principales desafíos sociales de la comunidad.

El encuentro, organizado por las Cáritas diocesanas bajo el lema “El Informe FOESSA: retos para el voluntariado”, sirvió para profundizar en la realidad social gallega a partir de los datos de este estudio, considerado una referencia en el análisis de la exclusión y la vulnerabilidad.

La vivienda, principal factor de exclusión

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la intervención del médico internista y voluntario de Cáritas Juan Antonio Garrido, quien ofreció una visión global del Informe FOESSA y de la situación social en Galicia.

Entre las principales conclusiones destaca el peso creciente de la vivienda como factor de exclusión. Actualmente, uno de cada cuatro hogares presenta dificultades relacionadas con el acceso o mantenimiento de la vivienda, mientras que más de 78.000 destinan un esfuerzo económico excesivo que los sitúa en riesgo de pobreza severa.

A esta situación se suman unas 160.000 personas en condiciones de vivienda insegura y cerca de 170.000 en situaciones inadecuadas, como hacinamiento o problemas graves de habitabilidad, en un contexto marcado por el incremento sostenido de los precios en los últimos años.

Empleo, protección social y el papel del voluntariado

El encuentro se articuló también en torno a mesas de diálogo sobre empleo, rentas mínimas y acción social. En el ámbito laboral, Cáritas acompaña cada año a más de 5.100 personas en procesos de inserción sociolaboral, forma a más de 4.000 y facilita el acceso al empleo a más de un millar.

Asimismo, la organización atiende directamente a más de 25.000 personas a través de programas de acogida y asistencia, en ámbitos que incluyen personas sin hogar, mayores, migrantes o mujeres en situación de vulnerabilidad.

La jornada puso en valor el papel del voluntariado, que en Galicia cuenta con más de 4.500 personas implicadas a través de una red de 468 Cáritas parroquiales con presencia en 141 concellos. Esta estructura permite sostener una intervención cercana y continuada con las personas más vulnerables.

El encuentro concluyó con una eucaristía en la Catedral de Santiago, como símbolo del compromiso comunitario que sustenta la acción de Cáritas.