Aberto o prazo para o XIX Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado
O certame, convocado polo Concello e Kalandraka, repartirá 9.000 euros e admitirá obras ata o 15 de maio
O Departamento de Educación do Concello de Santiago de Compostela e Kalandraka Editora convocan o XIX Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados cunha dotación económica única de 9.000 euros. O prazo de presentación dos traballos rematará o 15 de maio de 2026 e a decisión do xurado darase a coñecer durante a última quincena de xuño.
O Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña publica este venres as Bases da XIX edición do Premio Internacional Compostela para Álbums Ilustrados. A este premio poden optar autores e ilustradores de todas as nacionalidades con obras orixinais e inéditas, escritas en calquera lingua oficial da Península Ibérica. As persoas interesadas en participar no certame deberán enviar cinco copias do texto, tres ilustracións orixinais e cinco fotocopias en cor de cada unha delas, xunto cunha maqueta acabada do traballo completo.
Os proxectos poderán presentarse en calquera tamaño, técnica e formato; a extensión non deberá superar as 40 páxinas interiores (sen contar gardas nin cubertas). O regulamento especifica que non se admitirán “traballos xerados, creados ou adaptados por tecnoloxía de intelixencia artificial”. O material, asinado baixo lema ou pseudónimo, e cos datos persoais dos participantes incluídos nun sobre pechado, enviarase ao Rexistro Xeral do Concello de Santiago (rúa do Presidente Salvador Allende nº4, 15705 Santiago de Compostela).
Kalandraka publicará a obra premiada en galego, castelán, català, euskara e portugués en novembro de 2026. A editorial poderá publicar tamén os traballos que reciban unha mención especial. O xurado estará formado por profesionais de recoñecido prestixio no eido da literatura e da ilustración infantil.