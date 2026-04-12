Manuel Gago: "Galicia parécese moito máis a Escocia que a Irlanda"
O xornalista e escritor presenta 'Ata que os mares sequen', unha pouco convencional guía de viaxes que reivindica a conexión histórica e cultural dos territorios celtas
Hai libros que se len como quen consulta un mapa, coa intención de orientarse. E hai outros que, sen renunciar a esa función, operan dun xeito máis profundo: desordenan certezas, desprazan a mirada e obrigan a preguntarse quen somos cando nos observamos desde a distancia. ‘Ata que os mares sequen’, o novo traballo de Manuel Gago, pertence claramente a esta segunda categoría. Non é unha guía, aínda que atravesa territorios. Tampouco é un ensaio ao uso, aínda que pensa con rigor. É, máis ben, un libro que se sitúa nese espazo fronteirizo no que a literatura se converte en conversa e a viaxe nunha ferramenta para comprender o mundo —e, sobre todo, para comprendernos.
Desde esa premisa, Gago propón unha Escocia que se afasta deliberadamente do cliché. Non hai aquí unha postal romántica nin unha sucesión de tópicos recoñecibles, senón un territorio que se revela sorprendentemente próximo, case íntimo, cando se mira desde Galicia. A través de paisaxes húmidas, músicas compartidas, relatos que atravesan séculos e episodios esquecidos da historia europea, o autor traza un diálogo constante entre dúas beiras do Atlántico que, máis que separadas, semellan reflectirse mutuamente. Esa idea —a do Atlántico como espazo común— percorre todo o libro e convértese nun convite a repensar as identidades periféricas desde unha perspectiva contemporánea, crítica e, por momentos, incómoda.
A propia xénese da obra engade, ademais, unha capa máis á súa lectura. O texto comezou a xestarse hai unha década, como unha crónica de viaxes por unha Escocia en transformación. Porén, o paso do tempo obrigou ao autor a reformulalo desde cero. O que nun primeiro momento puido ser un relato máis inmediato transfórmase agora nunha exploración máis pousada, na que a experiencia se combina coa reflexión e a investigación. Esa distancia temporal permite a Gago construír un libro que non só percorre espazos, senón que tamén se detén nos procesos que esas viaxes desencadean: a lectura, a memoria, a comparación constante entre o propio e o alleo.
A publicación de ‘Ata que os mares sequen’ abre agora ese diálogo cos lectores, nun momento no que as preguntas sobre identidade, memoria e pertenza volven ocupar un lugar central no debate público. Nese contexto, a proposta de Manuel Gago adquire unha relevancia especial: non ofrece respostas pechadas, pero si un marco desde o que formular novas preguntas.
O libro será presentado o mércores 15 de abril ás 19.30 horas en Santiago de Compostela, no café Airas Nunes, nun encontro no que o autor estará acompañado pola xornalista Belén Regueira e polo editor Moisés Barcia. Posteriormente, a obra chegará tamén a A Coruña. Neste caso, a obra será presentada o mércores 29 de abril ás 19.00 horas no Fórum Metropolitano, nun acto que contará coa participación do líder de Luar na Lubre, Beito Romero, xunto ao propio Barcia. Ese marco aberto de preguntas e conexións prolongase nesta conversa con Manuel Gago, que debulla as ideas centrais dunha obra pensada para tender pontes entre territorios.
Este libro nace hai dez anos e reescríbese co paso do tempo. Que cambiou exactamente entre aquel primeiro borrador e o texto final?
Pois o que realmente cambiou fun eu. É dicir, o que aconteceu foi que a primeira versión do libro estaba concibida case como unha guía de viaxes, cun certo toque persoal, pero dentro dun formato bastante convencional, semellante a eses libros que relatan unha viaxe e introducen, como moito, algunha referencia literaria ou detalles puntuais. Para facerse unha idea, aquela primeira versión tiña arredor de 120 páxinas, mentres que a actual supera as 450. Que pasou nese proceso? Pois, basicamente, que eu fun evolucionando como persoa e tamén na maneira de entender como quería falar de Escocia.
Esa evolución foi máis persoal ou intelectual?
É unha mestura das dúas cousas. Para min, Escocia funciona como unha especie de marcador vital. O que me interesa de todas as veces que fun alí é que, cando recordo esas viaxes con certa perspectiva, decátome de que en cada unha estaba a buscar algo diferente e que iso tamén dicía moito de como eu estaba cambiando. A primeira vez que fun a Escocia, por exemplo, ía buscando algo moi concreto: era unha viaxe iniciática, desas primeiras que fas con amigos, e o que procurabamos era esa Escocia romántica. Por quedar ben, podería dicir que andabamos detrás da Escocia de Walter Scott, pero en realidade o que buscabamos era a Escocia de 'Braveheart': esa imaxe máis épica, máis étnica, das Highlands, das montañas e dos grandes relatos heroicos. A partir de aí, nas seguintes viaxes, fun buscando outras cousas. Nun momento interesoume máis a Escocia do Renacemento; noutras ocasións, a da Ilustración; e agora, por exemplo, interésame especialmente a Escocia do século XVIII, a dos filósofos e dos científicos. E ao mesmo tempo que cambiaban eses intereses, tamén ía cambiando a miña maneira de ver o mundo e incluso a miña visión de Galicia.
En todas esas viaxes, cal foi o momento concreto no que sentiu unha maior conexión entre Galicia e Escocia?
Eu diría que sentín a conexión case desde o primeiro momento, aínda que a primeira viaxe foi máis ben unha viaxe iniciática. Fun con amigos, e era unha experiencia moi marcada pola fascinación, como tantas cousas que che pasan cando es novo. Pero xa na seguinte viaxe todo cambiou. Foi unha viaxe na que me interesaba máis coñecer a cultura, falar coa xente, saír das guías e do convencional. Empecei a facerme preguntas, a visitar lugares que moitas veces nin sequera aparecían nas guías, aínda que puidesen ser relevantes desde o punto de vista da literatura científica, da arqueoloxía ou da antropoloxía. Foi aí cando comecei realmente a investigar, a interesarme, a indagar. Nese proceso, houbo unha idea que me sorprendeu incluso a min mesmo e que agora segue sorprendendo a moita xente: Escocia parécese moito máis a Galicia ca Irlanda.
Por que máis a Escocia?
En Galicia construímos historicamente unha relación de irmandade con Irlanda, e esa conexión existe, pero tamén responde a determinados factores. Irlanda era un país católico e esa relación foi impulsada por xente moi vinculada a ese contexto relixioso e tamén por intereses políticos concretos, especialmente no marco da súa relación con Inglaterra. Escocia, en cambio, é outra cousa distinta. É un país profundamente protestante, cunha realidade social máis complexa, con cidades máis industriais e obreiras, como Glasgow, e cunha maior densidade de capas históricas e culturais. Cando cheguei alí, comecei a decatarme de que esa conexión con Galicia se manifestaba en moitísimos aspectos.
Nótase ese parecido tamén no carácter da xente, verdade?
Efectivamente. Hai unha experiencia moi particular que se repite nestes países atlánticos: estás nunha vila, nun pub, falando coa xente, e comezan a contarche unha historia… e ti xa sabes como vai rematar (risas). Recoñeces os xiros, os elementos do relato, mesmo os códigos do humor, xa que alá tamén son moi retranqueiros. Iso non che pasa noutros lugares máis afastados culturalmente. Neste caso, en cambio, a túa cabeza está continuamente saltando entre Galicia e Escocia. Para orientarte, para entender o territorio, para contar historias ou para conectar coa xente, recorres constantemente ao teu propio contexto. Incluso, como digo, o humor resulta sorprendentemente próximo. E aí foi cando pensei que todo isto era moi interesante: esa especie de desdobramento mental, esa sensación de ter unha parte da cabeza aquí e outra alí, que che permite moverte e comprender mellor o lugar. Esa experiencia de recoñecemento e de goce foi a que quixen trasladar ao libro.
Opta por non construír un ensaio académico, senón unha especie de conversa co lector. Que buscaba exactamente con ese ton?
Hai unha idea que se foi facendo cada vez máis importante para min: cando viaxamos a un lugar, nunca o facemos desde cero. Cando, por exemplo, imos a Roma, non chegamos cunha mirada neutra, senón que levamos connosco toda unha imaxe construída previamente a través da escola, da historia da arte, do cinema, das películas… É dicir, os lugares xa significan algo para nós antes mesmo de visitalos. No caso de Escocia —como sucede con outros países atlánticos—, existe unha sensación moi forte de proximidade cultural. Esa proximidade percíbese tanto nas cousas máis pequenas e cotiás como en espazos, paisaxes ou mesmo en xacementos arqueolóxicos. Porén, esa sensación non aparece reflectida nas guías convencionais. Se unha persoa galega prepara unha viaxe a Escocia e busca información, non vai atopar en internet ou ChatGPT esa conexión cultural explicada ou desenvolvida. A partir de aí, decateime de que o libro tiña que ir moito máis alá dunha guía clásica. Non quería facer unha guía sobre Escocia, senón unha guía para galegos en Escocia. É dicir, un libro que axudase a establecer unha conexión máis íntima cos lugares, que permitise entender por que certos espazos ou historias nos interpelan dun xeito particular. Porque moitas veces o que sucede é que hai relatos que nos tocan moi fondo, que conectan coa nosa propia estrutura cultural. Noutras ocasións, existen paralelismos históricos entre Galicia e Escocia dos que nin sequera somos conscientes. Por iso, o que quería era construír un libro que axudase a tecer ese vínculo, tanto antes como despois da viaxe, e que permitise comprender Escocia tamén como un espazo compartido.
É pouco habitual atopar libros de viaxes en galego. Por que?
Non, non é habitual atopar libros de viaxes escritos en galego, e cando falamos do exterior adoita existir unha certa relación de subordinación: tendemos a admirar o que está fóra e, ao mesmo tempo, a minusvalorarnos a nós mesmos. Interesábame, precisamente, romper con esa dinámica e construír un relato no que Galicia e Escocia, dous países con moitos elementos en común, puidesen dialogar de igual a igual. Gústame explicalo cunha imaxe moi sinxela: cando quedas con alguén que non coñeces demasiado, ao principio buscas temas en común para iniciar a conversa. E, de súpeto, descubres que tedes primos en común. Pois iso é o que sucede con Escocia. En Galicia, cando pensamos nos países atlánticos, miramos moito cara Irlanda ou Bretaña, mentres que Escocia quedou, por diferentes motivos, nun segundo plano. O que eu quería era precisamente iso: demostrar como, desde os nosos propios intereses, podemos abrir unha conversa con Escocia.
No libro introdúcese o concepto de "ecotopía". Que significa?
A partir de todas estas cuestións, comecei a articular unha idea global abordada desde o punto de vista literario, empregando un concepto que decidín chamar "ecotopía". Isto é, non se trata dunha utopía, senón da idea de que un lugar che devolve ecos doutro. Decateime de que moitos viaxeiros británicos que viñeran a Galicia escribiran así, comparando constantemente o que vían aquí co que coñecían en Escocia. E pregunteime: por que non facer o camiño inverso? Así nace a idea de escribir unha viaxe na que se avanza en paralelo por dous territorios, Galicia e Escocia, establecendo relacións constantes entre ambos. A partir dese enfoque, fun vendo que había historias con conexións directas entre os dous países, pero tamén moitas outras que discorren en paralelo e que resultan igualmente fascinantes. Por exemplo, o primeiro mapa impreso de Galicia é de 1603, mentres que o primeiro mapa impreso de Escocia é de 1605. Foron elaborados por autores distintos, pero os seus promotores —o conde de Gondomar, no caso galego, e Xacobe VI de Escocia— tiñan relación entre si. Eran moi colegas entre eles. O mesmo sucede, por exemplo, coas abadías: se visitas o sur de Escocia e miras as datas de fundación, coinciden en moitos casos coas das abadías galegas.
Pode experimentarse esta sensación en territorios alleos ao Atlántico?
Claro, porque hai que ter en conta que Galicia non é un lugar illado. Galicia é un territorio moi conectado. Como dicía Vicente Risco, Galicia é o sur da Celtia e o límite occidental da Romania. É dicir, somos o sur do norte e o norte do sur, unha especie de encrucillada. E esa condición fai que, en determinados lugares, se activen conexións culturais moi intensas. Ao final, somos unha cultura europea cunha base cristiá moi importante, e iso tamén explica certas afinidades. Ese tipo de proximidade pódese atopar noutros sitios, pero, se tivese que destacar un lugar fóra do ámbito atlántico onde esa sensación é especialmente forte, diría que Sardeña. Mesmo nalgúns casos tamén Grecia, pero sobre todo Sardeña. Pode sorprender, pero en Sardeña ten bastante sentido. Os propios sardos teñen unha maneira moi particular de verse a si mesmos. Ti chegas pensando que estás en Italia, pero eles mesmos che din: “cando nos invadiron os romanos…”. Iso xa che rompe os esquemas, porque esa identificación directa entre Roma e Italia non funciona do mesmo xeito alí. Hai moitos elementos que resultan sorprendentemente próximos. O entroido, por exemplo, é moi semellante ao noso, tanto nas máscaras como nos comportamentos. Tamén a relación coa morte, o tipo de celebracións, o folclore, mesmo as historias que contan teñen moitas similitudes coas nosas.
Preocupáballe que o lector agardase un libro de viaxes máis tradicional?
Claro, este é un tema interesante. Eu aínda non podo saber cal vai ser o resultado, porque o libro acaba de saír. Vou recibindo o feedback da xente que o está lendo e, polo de agora, é moi positivo. O que fixen foi introducir unha especie de advertencia inicial: deixar claro que isto non ía ser unha guía no sentido convencional.
De feito, a portada e o título non son moi reveladores. É co obxectivo de afastarse do habitual nas guías de viaxes?
Si, aí xogo con esa idea. Ao ver a imaxe, ese toxo e ese cardo, poderían ser de Esocia ou de Galicia, indistintamente. Non quixen optar por unha portada evidente ou tópica. Podería escoller unha imaxe moi recoñecible, como unha paisaxe típica das Highlands, pero non era iso o que me interesaba. O que buscaba era precisamente esa ambigüidade: que a imaxe non che permitise saber con certeza onde estás, que puidese pertencer a un lugar ou ao outro.
Un dos eixes do libro é a reivindicación do Atlántico como espazo cultural común. Por que cre que esta idea segue sendo hoxe pouco explorada ou pouco comprendida?
Esa é a pregunta do millón. O libro comeza cunha historia pouco coñecida en Galicia pero que tivo bastante relevancia no seu momento, ata o punto de provocar unha crise importante nunha institución europea como era a Liga Celta. Nos anos setenta e oitenta, esta entidade agrupaba diferentes países considerados celtas, e Galicia tentou entrar. Houbo apoios, pero tamén oposición, sobre todo por parte de quen argumentaba que en Galicia xa non se falaba unha lingua celta. Aquilo estivo a piques de provocar un cisma interno: Galicia foi inicialmente admitida, pero acabou sendo rexeitada. O interesante é que esta relación entre Galicia e outros países atlánticos non é algo recente. Xa hai moito tempo que existe unha certa conciencia desa conexión. Hai textos antigos nos que, por exemplo, se dicía que Irlanda era “filla de Galicia” por ter sido evanxelizada por Santiago. Ese tipo de vínculos culturais foi evolucionando ao longo do tempo e tivo un desenvolvemento importante no século XIX, con contactos máis directos, especialmente coa Bretaña francesa. Pero o gran salto produciuse nos anos oitenta, sobre todo a través da música. Foi entón cando a cultura galega entrou por primeira vez en circuítos internacionais, por exemplo coa participación no Festival Intercéltico de Lorient. Ata ese momento, a presenza exterior da nosa cultura era moi limitada. A música abriu unha vía de conexión real, e grupos como Luar na Lubre, Carlos Núñez ou outros daquela época experimentaron un salto enorme ao entrar en contacto con ese mundo. Porén, ese proceso non se consolidou do mesmo xeito noutras disciplinas. Nos anos oitenta, mentres en moitos lugares se cuestionaban certos paradigmas herdados do século XIX, en Galicia ese cuestionamento foi especialmente intenso, en parte polo peso do ámbito universitario. Como sinalou o arqueólogo Gonzalo Ruiz Zapatero, houbo un momento no que Galicia quedou, dalgún modo, “secuestrada” por unha visión máis illacionista, menos aberta ás conexións atlánticas. Iso fixo que aquela vía que se abrira coa música, e que demostraba que existían afinidades reais, fose en boa medida desacreditada ou deixada de lado.
Porén, tendo en conta a globalización, a reconexión semella máis doada que nunca.
Ahora hai máis información, máis contactos, novas xeracións de investigadores e un mundo moito máis globalizado. Iso abre unha oportunidade de ouro para recuperar e renovar esas conexións. Ademais, esa sensación de proximidade cultural que se experimenta en lugares como Escocia ten un valor moi grande, tamén desde o punto de vista da industria cultural. Se observas, por exemplo, os contidos do Celtic Media Festival, ves que moitas das historias que se contan teñen paralelismos evidentes con Galicia: o despoboamento rural, o impacto das enerxías renovables, a transformación das paisaxes agrarias, a chegada de inmigración, a desaparición das linguas minorizadas… Son problemáticas compartidas, relatos que se repiten con matices diferentes, pero cun fondo común. E iso significa tamén que existe un público potencial, un espazo cultural compartido ao que se pode chegar. Por iso creo que Galicia ten agora unha oportunidade moi importante para reconectar con ese mundo atlántico. E, en certo modo, este libro tamén intenta reivindicar iso: que hai un espazo aí fóra que está esperando por nós.
Cre que en Galicia seguimos tendo dificultades para construír un relato propio sobre quen somos no contexto europeo actual?
Efectivamente, pero creo que iso está cambiando nos últimos anos. Por exemplo, nun ámbito que coñezo ben, como é o da arqueoloxía ou da historia, hai algo que antes era impensable: investigadores galegos traballando de maneira continuada coas illas británicas ou coa Bretaña, facendo estadías, creando redes e desenvolvendo proxectos conxuntos. Iso hoxe está a suceder dunha forma bastante habitual. Pero tamén é certo que o enfoque mudou respecto ao século XIX. Naquela altura, o que se buscaba era construír un relato que dignificase un pobo que tiña problemas de identificación e autodefinición. Hoxe estamos nun contexto completamente distinto, máis global, no que a investigación funciona doutro xeito, máis colaborativo. Hai moitos exemplos diso. Por poñer un, nun manual recente sobre os castros da Idade do Ferro en Gales —un estudo monográfico sobre ese territorio— aparecen varias fotografías de castros galegos. Iso, hai anos, sería difícil de imaxinar. Agora, en cambio, esas relacións de colaboración multiplícanse e van medrando pouco a pouco. A miña experiencia persoal tamén vai nesa liña. Eu traballei bastante con países atlánticos e o que máis me sorprendeu foi a cantidade de portas que están abertas, a disposición que hai para colaborar. Creo que este é un bo momento para cambiar a mentalidade e decatarnos de que existen vías reais para establecer relacións e que, ademais, nos interesa facelo.
Como podería beneficiarse Galicia de fortalecer esas relacións?
Hai un factor importante: todos estes países teñen circunstancias moi semellantes ás nosas, aínda que non sempre sexamos conscientes diso. Cando falas con xente da cultura irlandesa ou escocesa, eles teñen moi claro que, con poboacións de seis ou sete millóns de persoas, os seus mercados culturais son pequenos. Por iso, para eles é fundamental tecer redes. En Galicia, con 2,8 millóns de habitantes, cunha lingua minorizada e cunha cultura que ás veces non ten toda a visibilidade que debería, dá a impresión de que seguimos pensando que podemos funcionar de maneira autosuficiente. E iso, hoxe en día, non ten sentido. O camiño pasa por establecer esas conexións.
Se tivese que resumir nunha idea o que quere que o lector leve consigo ao rematar 'Ata que os mares sequen', cal sería?
A min gustaríame que a descubrise que temos un familiar novo, ou un amigo novo. Que, de súpete, se decatase de que pode mirar a outras culturas de ti a ti, sen esa tendencia a compararnos sempre de maneira denigratoria. O que busco tamén co libro é iso: demostrar que Galicia pode dialogar con outras culturas en condicións de igualdade, con normalidade, sen estar sometida a complexos, á necesidade constante de demostrar se somos máis ou menos, se outros fixeron as cousas mellor ou peor ca nós. Trátase, en definitiva, de poder establecer un diálogo aberto e equilibrado con outros países, de atopar esa fraternidade e esa familiaridade que existe con outras culturas, pero que moitas veces non chegamos a explorar plenamente.