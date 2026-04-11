Más de treinta espectáculos configuran la cartelera del Galicia Escena PRO 2026

Galicia Escena PRO Xunta de Galicia

La 13ª edición de Galicia Escena PRO, el mercado de las artes escénicas que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude organiza anualmente junto con la asociación empresarial Escena Galega presentará este año una selección de 31 espectáculos y proyectos de producción gallega.

En el encuentro, que tendrá lugar del 25 al 28 de mayo en Santiago de Compostela, 19 compañías exhibirán sus producciones más recientes en formato completo, mientras que otras 13 avanzarán sus próximos trabajos mediante presentaciones breves tipo pitching ante profesionales de la programación y la distribución cultural.

Conforme ha explicado la Consellería en un comunicado, está previsto que Galicia Escena PRO vuelva a reunir este año a más de un centenar de agentes del sector para continuar consolidando su principal finalidad: dinamizar la contratación de los últimos espectáculos producidos en Galicia, tanto dentro como fuera de la Comunidad, al tiempo que refuerza su proyección social y la dimensión profesional de las artes escénicas del país. El plazo de inscripción destinado a las personas interesadas en acreditarse para asistir al encuentro se abrirá el lunes 13 de abril.

El Ateneo de Santiago reedita ‘Compostela única’ para reivindicar la memoria e identidad de la ciudad Más información

Han sido 136 propuestas -82 montajes y 54 proyectos- las que este año concurrieron a la convocatoria de Galicia Escena PRO. Además de la cartelera principal de compañías gallegas procedentes de la selección realizada por la comisión que el colectivo Escena Galega nombró al efecto, la programación incluirá dos espectáculos invitados procedentes de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia en virtud de los intercambios establecidos con ferias y muestras de esos territorios.

También este año, como apuesta de la organización, se suma al día inaugural de la feria la pieza de danza 'Diz-me, meu amor', a cargo de Raquel Ferradás y María de Vicente.

Teatro, danza y circo

Las propuestas de esta 13ª edición fueron elegidas por la comisión seleccionadora y vuelven a ofrecer una panorámica plural de la creación escénica gallega actual, con presencia de teatro, danza, circo y lenguajes híbridos, combinando compañías de amplia trayectoria con formaciones y autorías más recientes.

En la modalidad de formato completo, los espectáculos seleccionados son Alén, de Colectivo Glovo; Alicia Wants To, de Bengala Teatro Físico; Artur Ui, o ovo da serpe, de Talía Teatro; BenQuerer, de Fran Sieira, compañía de danza; Bio Construción, de Ibuprofeno Teatro; 52-Blau, de iXa; Coralinda, de Elefante Elegante; Manual de patronaxe, de Teatro do Noroeste; Meu Rei, de Daniel Lezso; Miña pequena, de Constance Hurlé; Mofa&Befa: Os dous de sempre, de Producións Teatrais Excéntricas; Ninguén tira fotos nos enterros, de Carlota e Compañía; O libro da selva. O musical, de Ártika Cía.; Oh, mammi blue, de Cinema Sticado; Sen patrón, de Pistacatro Produtora de Soños; Transparentar, de Enésima; Voo, de Teatro O Cubo; e Xoguetes rotos, de Barrosanta y ButacaZero.

Dos centros compostelanos, premiados en el concurso de investigación de bibliotecas escolares Más información

En los pitchings participarán Abúrrome, de martaalonsotejada cía; Clic, de Culturactiva Producións; Comed[IA], de Píscore; CROIX, conferencia bailada, de Paula Quintas Cía.; Crónica do rei pasmado, de Contraproducións; Curie ou a simetría dos fenómenos físicos, de Empatía Teatro; Hiranya, de Eva Comesaña; Less dragqueens and more ChuNorris / Menos dragqueens e máis ChuNorris, de ALÓproducións; Manchas de sangue, de Torta Torta; O meu pai naceu o mesmo ano que Mick Jagger, de Tarabela Creativa; Oh!, de AsSircópatas; Ritu, de Nova Galega de Danza; y Vila, de Marcos PTT.

Como en anteriores ediciones, la producción gallega constituye el núcleo central de Galicia Escena PRO, que se mostrará desde distintos escenarios y localizaciones al aire libre de la capital gallega. El Museo das Peregrinacións e de Santiago será el epicentro de la actividad profesional, con el desarrollo de las reuniones de trabajo, las presentaciones rápidas y las mesas de debate y reflexión sectorial, que en esta edición abordarán distintos aspectos de la distribución de espectáculos.