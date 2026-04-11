Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Más de treinta espectáculos configuran la cartelera del Galicia Escena PRO 2026

Se exhibirán 19 montajes en formato completo y 13 propuestas de próximo estreno 

Europa Press
11/04/2026 18:42
Galicia Escena PRO
Galicia Escena PRO
Xunta de Galicia
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La 13ª edición de Galicia Escena PRO, el mercado de las artes escénicas que la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude organiza anualmente junto con la asociación empresarial Escena Galega presentará este año una selección de 31 espectáculos y proyectos de producción gallega.

En el encuentro, que tendrá lugar del 25 al 28 de mayo en Santiago de Compostela, 19 compañías exhibirán sus producciones más recientes en formato completo, mientras que otras 13 avanzarán sus próximos trabajos mediante presentaciones breves tipo pitching ante profesionales de la programación y la distribución cultural.

Conforme ha explicado la Consellería en un comunicado, está previsto que Galicia Escena PRO vuelva a reunir este año a más de un centenar de agentes del sector para continuar consolidando su principal finalidad: dinamizar la contratación de los últimos espectáculos producidos en Galicia, tanto dentro como fuera de la Comunidad, al tiempo que refuerza su proyección social y la dimensión profesional de las artes escénicas del país. El plazo de inscripción destinado a las personas interesadas en acreditarse para asistir al encuentro se abrirá el lunes 13 de abril.

Presentación de la segunda edición de ‘Compostela única’ en el Ateneo de Santiago

El Ateneo de Santiago reedita ‘Compostela única’ para reivindicar la memoria e identidad de la ciudad

Más información

Han sido 136 propuestas -82 montajes y 54 proyectos- las que este año concurrieron a la convocatoria de Galicia Escena PRO. Además de la cartelera principal de compañías gallegas procedentes de la selección realizada por la comisión que el colectivo Escena Galega nombró al efecto, la programación incluirá dos espectáculos invitados procedentes de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia en virtud de los intercambios establecidos con ferias y muestras de esos territorios.

También este año, como apuesta de la organización, se suma al día inaugural de la feria la pieza de danza 'Diz-me, meu amor', a cargo de Raquel Ferradás y María de Vicente.

Teatro, danza y circo 

Las propuestas de esta 13ª edición fueron elegidas por la comisión seleccionadora y vuelven a ofrecer una panorámica plural de la creación escénica gallega actual, con presencia de teatro, danza, circo y lenguajes híbridos, combinando compañías de amplia trayectoria con formaciones y autorías más recientes.

En la modalidad de formato completo, los espectáculos seleccionados son Alén, de Colectivo Glovo; Alicia Wants To, de Bengala Teatro Físico; Artur Ui, o ovo da serpe, de Talía Teatro; BenQuerer, de Fran Sieira, compañía de danza; Bio Construción, de Ibuprofeno Teatro; 52-Blau, de iXa; Coralinda, de Elefante Elegante; Manual de patronaxe, de Teatro do Noroeste; Meu Rei, de Daniel Lezso; Miña pequena, de Constance Hurlé; Mofa&Befa: Os dous de sempre, de Producións Teatrais Excéntricas; Ninguén tira fotos nos enterros, de Carlota e Compañía; O libro da selva. O musical, de Ártika Cía.; Oh, mammi blue, de Cinema Sticado; Sen patrón, de Pistacatro Produtora de Soños; Transparentar, de Enésima; Voo, de Teatro O Cubo; e Xoguetes rotos, de Barrosanta y ButacaZero.

Entrega de premios del XI Concurso de Traballos por Proxectos en Santiago.

Dos centros compostelanos, premiados en el concurso de investigación de bibliotecas escolares

Más información

En los pitchings participarán Abúrrome, de martaalonsotejada cía; Clic, de Culturactiva Producións; Comed[IA], de Píscore; CROIX, conferencia bailada, de Paula Quintas Cía.; Crónica do rei pasmado, de Contraproducións; Curie ou a simetría dos fenómenos físicos, de Empatía Teatro; Hiranya, de Eva Comesaña; Less dragqueens and more ChuNorris / Menos dragqueens e máis ChuNorris, de ALÓproducións; Manchas de sangue, de Torta Torta; O meu pai naceu o mesmo ano que Mick Jagger, de Tarabela Creativa; Oh!, de AsSircópatas; Ritu, de Nova Galega de Danza; y Vila, de Marcos PTT.

Como en anteriores ediciones, la producción gallega constituye el núcleo central de Galicia Escena PRO, que se mostrará desde distintos escenarios y localizaciones al aire libre de la capital gallega. El Museo das Peregrinacións e de Santiago será el epicentro de la actividad profesional, con el desarrollo de las reuniones de trabajo, las presentaciones rápidas y las mesas de debate y reflexión sectorial, que en esta edición abordarán distintos aspectos de la distribución de espectáculos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Manuel Gago, autor de 'Ata que os mares sequen'

Manuel Gago: "Galicia parécese moito máis a Escocia que a Irlanda"
Eladio González Lois
Galicia Escena PRO

Más de treinta espectáculos configuran la cartelera del Galicia Escena PRO 2026
Europa Press
La regidora pide a la Xunta mayor implicación y diálogo para abordar los principales retos de la ciudad

Sanmartín reprocha a la Xunta “falta de apoyo” a Santiago
Agencias
La iniciativa busca que los seguidores que no se desplacen a A Coruña puedan seguir el encuentro en directo desde la ciudad

Santiago instalará una pantalla en Plaza Roja para seguir el derbi del Obradoiro CAB
Agencias