Una treintena de directivos médicos se forman en Santiago para aplicar la IA a la salud

Participantes en el programa impulsado por el Clúster Saúde de Galicia y la Cátedra Camelia. Cedida

Galicia ha dado un nuevo paso en la incorporación de la inteligencia artificial al ámbito sanitario con un programa formativo que ha permitido capacitar a más de una treintena de responsables del sector tecnológico y de la salud, tanto públicos como privados.

La iniciativa, impulsada por el Clúster Saúde de Galicia y la Cátedra USC-Plexus de Inteligencia Artificial en Medicina Personalizada de Precisión (Camelia), se ha desarrollado a través de tres jornadas celebradas en el CiTIUS de la Universidade de Santiago de Compostela.

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El programa, centrado en los fundamentos, la regulación y las aplicaciones reales de la inteligencia artificial, busca facilitar la toma de decisiones estratégicas en las organizaciones sanitarias a partir de un mejor conocimiento de estas tecnologías.

Una apuesta por una IA segura y basada en la evidencia

El director del CiTIUS y de la Cátedra Camelia, Senén Barro, subrayó que la inteligencia artificial está influyendo de forma directa en ámbitos como la gestión sanitaria, la investigación biomédica o la práctica clínica, lo que obliga a los equipos directivos a conocer tanto sus capacidades como sus riesgos.

En la misma línea, desde el Clúster Saúde de Galicia destacaron que la comunidad cuenta con una trayectoria consolidada en la incorporación de tecnología al sistema sanitario y que el objetivo ahora es consolidar ese liderazgo en el ámbito de la IA.

Durante las sesiones se abordaron cuestiones como el aprendizaje automático, el marco normativo europeo, las aplicaciones clínicas de la inteligencia artificial o los retos éticos y de gobernanza asociados a su uso en medicina.

El programa contó además con la participación de expertos de referencia del ámbito académico, institucional y tecnológico, entre ellos el director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, Alberto Gago Fernández, o el investigador Ángel Carracedo.

Galicia refuerza su posición en la IA aplicada a la salud

El responsable de la AESIA destacó durante su intervención que Galicia se está consolidando como un punto estratégico en el desarrollo de la inteligencia artificial en salud, en un contexto marcado por la creación de infraestructuras como la futura fábrica europea de IA en este ámbito con sede en Santiago.

Asimismo, defendió la necesidad de garantizar que las empresas puedan desarrollar soluciones tecnológicas con plenas garantías para la ciudadanía, a través de entornos de prueba controlados que aseguren el cumplimiento de la normativa europea.

Esta iniciativa se enmarca en el programa estatal de cátedras ENIA y está financiada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y por los fondos europeos Next Generation EU, con el objetivo de impulsar la investigación, la formación y la adopción responsable de la inteligencia artificial.