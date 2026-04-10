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Santiago de Compostela

Un estudio de la Xunta y la USC confirma que la cocaína es la droga más consumida en Galicia

El análisis revela patrones claros de consumo en fin de semana y sitúa a la comunidad por debajo de la media europea en varias sustancias

Eladio Lois
Eladio Lois
10/04/2026 12:42
Estación depuradora de aguas residuales
Estación depuradora de aguas residuales
Archivo
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La Xunta de Galicia y la Universidade de Santiago de Compostela reforzarán la red de control de drogas en aguas residuales tras identificar la cocaína como la sustancia más consumida en todas las áreas urbanas analizadas.

Santiago, entre las ciudades con más cocaína detectada en aguas residuales de España: ya es la tercera del ranking

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El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, presentaron los resultados de este estudio, elaborado en colaboración con la USC, que analiza muestras de depuradoras de 15 concellos gallegos con una población aproximada de 510.000 personas, cerca del 19% de la población de Galicia.

Representantes de las autoridades implicadas en la presentación del estudio
Representantes de las autoridades implicadas en la presentación del estudio
Xunta

El objetivo de este sistema es obtener una “visión directa” del consumo de sustancias psicoactivas y disponer de datos comparables a nivel nacional e internacional para mejorar las políticas de prevención en salud pública. 

Cocaína y cannabis, las sustancias con mayor presencia

Según los resultados presentados, la cocaína y el cannabis son las drogas con mayor presencia en las aguas residuales, lo que alerta a las autoridades sanitarias sobre su impacto en la población.

En el caso de la cocaína, Galicia presenta valores próximos a la media nacional en algunas áreas urbanas, mientras que en otras sustancias como MDMA, cannabis o ketamina los niveles se sitúan por debajo de la media europea.

El estudio también detecta un bajo consumo de anfetaminas y concentraciones muy reducidas de fentanilo, probablemente asociadas a su uso terapéutico. 

Consumo concentrado en el fin de semana

Uno de los aspectos más destacados del estudio es la existencia de un patrón de consumo vinculado al fin de semana, especialmente en sustancias como el alcohol o el MDMA.

En el caso del alcohol, las cifras de consumo registradas los sábados llegan a duplicar las de los días laborables, lo que confirma la concentración del consumo en periodos de ocio.

La Xunta y la USC renovarán su colaboración para consolidar esta red de vigilancia, con el objetivo de mantener series temporales de datos y detectar nuevas sustancias emergentes, al tiempo que refuerzan las políticas preventivas en salud pública.

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