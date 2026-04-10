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Santiago de Compostela

Santiago redescubre su pasado industrial con la publicación ‘Historia Industrial Vidán–Laraño’

La obra, presentada en Cornes, recorre la evolución de uno de los enclaves productivos más relevantes de la ciudad

Eladio Lois
Eladio Lois
10/04/2026 13:02
La presentación tuvo lugar este jueves en la Casa das Asociacións de Cornes
La presentación tuvo lugar este jueves en la Casa das Asociacións de Cornes
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El Consorcio de Santiago y Teófilo Edicións presentaron este jueves en la Casa das Asociacións de Cornes la publicación Historia Industrial Vidán–Laraño, una obra que recupera la memoria industrial de uno de los enclaves más singulares del entorno compostelano.

El libro, firmado por el arquitecto Diego Campos-Juanatey, forma parte de la Biblioteca de Divulgación del Consorcio y propone un recorrido histórico y arquitectónico por una zona que, aunque transformada, conserva importantes huellas de su pasado productivo.

Un enclave fundamental desde el siglo XVIII

El estudio toma como punto de partida el complejo industrial impulsado en 1792 por el comerciante Jacobo Pérez Villamarín, que incluía una fábrica de curtidos, una de papel y varios molinos harineros. A partir de ahí, la obra reconstruye la evolución del ámbito de Vidán–Laraño a través del análisis de sus principales elementos arquitectónicos.

El libro combina una visión global del conjunto con un análisis detallado de los distintos edificios, poniendo en valor la arquitectura industrial y su papel en la historia urbana y social de Santiago. 

Más allá del Santiago monumental

Durante la presentación, la alcaldesa de Santiago y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín, destacó la importancia de ampliar la mirada sobre la historia de la ciudad más allá de su patrimonio monumental. En este sentido, subrayó la necesidad de “botar luz sobre barrios e parroquias que teñen moito que contar e que agochan unha historia intensa e pouco coñecida”.

La regidora también puso en valor el trabajo del autor a la hora de reconstruir una memoria que, en muchos casos, quedó fuera de los grandes relatos históricos, y señaló que la obra permite comprender la transformación del ámbito desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad.

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