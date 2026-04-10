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Santiago de Compostela

Santiago instalará una pantalla en Plaza Roja para seguir el derbi del Obradoiro CAB

El Concello facilitará a la afición ver el partido clave ante el Leyma Coruña en la lucha por el ascenso

Agencias
10/04/2026 17:43
La iniciativa busca que los seguidores que no se desplacen a A Coruña puedan seguir el encuentro en directo desde la ciudad
La iniciativa busca que los seguidores que no se desplacen a A Coruña puedan seguir el encuentro en directo desde la ciudad
Concello de Santiago
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado que su Gobierno pondrá el sábado una pantalla en Plaza Roja para que los aficionados del Obradoiro CAB puedan ver el partido de baloncesto que disputará con el Leyma Coruña, en la ciudad herculina.

Durante la rueda de prensa celebrada este viernes, la mandataria local ha deseado todo lo mejor al equipo compostelano y ha indicado que ella misma asistirá al partido para animar y estar con la afición.

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Además, ha avanzado la colocación de una pantalla para que todas esas personas aficionadas que no puedan desplazarse A Coruña para verlo puedan gozar del derby.

En este sentido, Sanmartín ha sido preguntada por los medios acerca de por qué en anteriores ocasiones no se colocó una pantalla. Al respecto, la alcaldesa lo ha justificado indicando que en este caso se trata de un equipo local con una afición "muy grande" y que se juega la posibilidad de ascenso en estos últimos partidos.

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