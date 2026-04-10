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Santiago de Compostela

Sanmartín reprocha a la Xunta “falta de apoyo” a Santiago

La alcaldesa reclama más lealtad institucional y medidas en vivienda y conectividad acordes al papel de capital de Galicia

Agencias
10/04/2026 17:44
La regidora pide a la Xunta mayor implicación y diálogo para abordar los principales retos de la ciudad
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Concello de Santiago
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha afeado a la Xunta "falta de apoyo" a la capital gallega indicando que "parece que no hay tiempo ni para hablar ni para sentarse" y tratar los temas que afectan a la ciudad.

Así lo ha manifestado tras ser preguntada por los medios por una reacción respecto al debate sobre el estado de la autonomía, celebrado estos días en el Parlamento gallego.

En este sentido, la mandataria local ha indicado que no puede separar el debate de lo que significa el apoyo en Santiago y ha asegurado que "en cantidad de cuestiones no ha visto ese apoyo".

"Creo que es importante que nosotros tengamos que reclamar desde aquí una vez más que se tenga en cuenta que Santiago es la capital y que hay un estatuto de capitalidad que habrá que cumplir. Creemos que en eso no se está a la altura", ha subrayado.

Asimismo, ha citado otros aspectos como que haya otra política de vivienda que haga posible modelos, planes y proyectos de rehabilitación conjuntos y colaborativos entre las distintas administraciones, o que la Xunta tome las riendas y lidere esa lucha por la conectividad aeroportuaria.

"Yo esperaría un cambio y, sobre todo, en lo que respecta a Santiago, un cambio que se haga con toda esa lealtad institucional, con todo ese rigor y con toda esa seriedad, que significa sentarse a hablar", ha concluido.

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