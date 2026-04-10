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Santiago de Compostela

Sanmartín defiende su gestión en el rural frente a las críticas vecinales

La alcaldesa de Santiago asegura que el Concello está atendiendo “de manera especial” a las parroquias y destaca avances en vivienda, transporte y servicios

Agencias
10/04/2026 17:42
El Gobierno local reivindica mejoras en el rural tras las críticas de Ferusa, que denunciaba falta de avances en el Pacto polo Rural
El Gobierno local reivindica mejoras en el rural tras las críticas de Ferusa, que denunciaba falta de avances en el Pacto polo Rural
Concello de Santiago
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha defendido el compromiso de su Gobierno con el apoyo y atención al rural y ha destacado los avances en servicios y transporte.

Así lo ha reafirmado la mandataria local después de que en la última semana la Federación de Asociacións Veciñais do Rural (Ferusa) considerase que el Ayuntamiento no está cumpliendo con el Pacto polo Rural y denunciase la "falta de avances reales" tras tres años desde su aprobación.

En este contexto, Sanmartín ha asegurado que es "absolutamente indiscutible" que se está atendiendo al rural "de manera especial" y trabajando 'arreo' para revertir el "indiscutible abandono histórico".

Concretamente, se ha referido a que promovieron el cambio legal de construcción para construir nuevas viviendas para que se pueda incrementar la población en la zona que era la ordenanza seis, y, ha afirmado que fue por una demanda de las asociaciones del rural.

Asimismo, ha destacado el modelo de transporte que va a llegar a las parroquias del rural, suponiendo "un antes y un después" con respecto al modelo actual.

También, la alcaldesa de Santiago ha citado otros aspectos como las obras en las escuelas y la dotación de servicios de cubierta. "Atendimos muchas de las demandas pendientes y seguiremos haciéndolo", ha remarcado.

"Nosotros tomamos nota de las cuestiones que se nos dan y por supuesto que dentro de las posibilidades económicas que hay, miraremos de atender a aquellas que marquen los propios vecinos en el diálogo constante que nos caracteriza", ha concluido.

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