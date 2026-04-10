Rosa Crujeiras hace historia al convertirse en la primera rectora de la USC en más de 500 años

Foto de familia de autoridades al comienzo del acto de toma de posesión de Rosa Crujeiras como nueva rectora de la USC Eladio Lois

La Universidade de Santiago de Compostela abrió este viernes una nueva etapa escrita con nombre propio. Rosa Crujeiras cruzó el umbral del Rectorado no solo como nueva máxima responsable de la institución, sino como la primera mujer en ocupar el cargo en más de cinco siglos de historia, en un gesto que trasciende lo simbólico para instalarse en la memoria de la universidad.

El acto institucional contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y escenificó el relevo al frente de la universidad con la entrega del bastón de mando por parte del ya exrector, Antonio López.

Crujeiras asumió el cargo como una “responsabilidad histórica”, un hito que, además, se extiende al conjunto del sistema universitario gallego, donde hasta ahora ninguna mujer había liderado ninguna de las tres universidades públicas.

Una universidad conectada con su tiempo

En su discurso, la nueva rectora defendió la necesidad de impulsar una “transformación profunda, serena y consciente” de la USC, con el objetivo de construir una institución que no sea “ajena” a las vidas de su comunidad ni al contexto social en el que se desarrolla.

En este sentido, abogó por una universidad comprometida con los problemas actuales, desde las desigualdades sociales hasta cuestiones como la vivienda, la salud mental o la violencia machista, reclamando una “voz de valores” que se traduzca en acciones concretas.

Crujeiras también reivindicó el papel de las mujeres en la universidad y asumió el compromiso de avanzar hacia un entorno sin techos de cristal, en el que la carrera académica no implique renuncias personales o profesionales.

“Para mí, esta es, también, una responsabilidad histórica. Soy heredera, como todas, de otras que abrieron camino antes que nosotras”, señaló durante su intervención.

La nueva rectora situó además como principios irrenunciables de su mandato la defensa del feminismo, los derechos humanos, la dignidad de las personas y los valores democráticos, en una etapa que se abre con el objetivo de reforzar el papel de la USC como referente académico y social.

Lejos de ser un punto de llegada, su nombramiento abre ahora un tiempo de expectativas y exigencia. La USC, con más de 500 años de historia a sus espaldas, se asoma a una nueva etapa en la que la institución busca redefinirse sin perder su esencia, con la mirada puesta en una universidad más abierta, más consciente y más conectada con el mundo que la rodea.