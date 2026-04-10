Roban el olivo plantado con motivo del Día de la Mujer en Dodro: "Un acto ruín contra un elemento de gran valor sentimental"

Paseo de las estrellas de Dodro, donde se produjo el robo del olivo. Cedida

El Concello de Dodro ha denunciado el robo de un olivo situado en el paseo de las estrellas, un espacio ubicado junto a la casa consistorial y destinado a homenajear a colectivos locales con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La planta había sido colocada en el marco de los actos celebrados este año, en los que también se instalaron placas en reconocimiento a asociaciones del municipio como Amipa, Andaina Prosaúde Mental, CIM Terras de Iria y el Club Deportivo Dodro.

Desde el gobierno local subrayan que, aunque el valor económico del ejemplar es reducido, el valor simbólico y emocional es “enorme”, al formar parte de un espacio pensado para crecer con el tiempo y consolidarse como lugar de memoria colectiva.

Llamamiento a la responsabilidad vecinal

El Concello ha calificado lo sucedido como un “feito ruín” y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que condene este tipo de comportamientos y contribuya al cuidado de los bienes públicos.

En este sentido, recuerdan que la preservación de estos espacios es una responsabilidad compartida, ya que representan el esfuerzo de las personas y asociaciones homenajeadas. Asimismo, destacan que este tipo de actos son excepcionales y no representan el comportamiento habitual de la mayoría de la vecindad, a la que agradecen su implicación y respeto.