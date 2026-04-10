Padrón despide las Festas de Pascua con un fin de semana de música, tradición y ciclismo internacional

Fiestas de Pascua en Padrón Cedida

El Concello de Padrón afronta este fin de semana la recta final de las Festas de Pascua 2026 con un amplio programa en el que la música, la tradición y el deporte serán protagonistas, en una edición que está registrando una de las mayores afluencias de visitantes de los últimos años.

Uno de los momentos más destacados será la participación de los cuatro grupos folclóricos locales, que volverán a llenar de música la plaza de Macías y a poner en valor el papel de las asociaciones culturales en la preservación del patrimonio gallego.

La programación comenzará el sábado de Pascuilla a las 12.30 horas con un pasacalles del grupo Rosalía de Castro, acompañado de gigantes y cabezudos. Por la tarde, la música tradicional tomará la plaza con las actuaciones de la A.C. Rosalía de Castro, a las 18.00 horas, y de la A.C. San Pedro de Carcacía, a las 19.30 horas.

El domingo continuará el protagonismo de las agrupaciones locales con nuevos pasacalles y actuaciones de la A.C. Arreixeira, a las 12.30 horas, y de la A.F.C. O Pedrón, a las 13.30 horas, en una jornada que combina el ambiente festivo con el orgullo por la cultura propia.

Orquestas, fuegos artificiales y una clásica internacional

El sábado se completará con la sesión vermú del grupo UF75 a las 12.45 horas y, ya por la noche, con las actuaciones de las orquestas Atenas, a las 20.30 horas, y La Fórmula, a las 22.30 horas, además del tradicional espectáculo de fuegos artificiales a las 00.00 horas.

La fiesta continuará hasta la madrugada en el espacio Open Air, mientras que el domingo arrancará con la 63ª Clásica de Pascua, que partirá a las 10.00 horas con un recorrido de 166 kilómetros y que este año alcanza nivel internacional al integrarse en el calendario de la UCI.

La jornada dominical incluirá también la reunión de la Irmandade dos Fillos e Amigos de Padrón y, por la tarde, el XV Festival de Bandas Capital do Sar, con la participación de tres formaciones musicales.

El broche final llegará con las actuaciones de las orquestas Capitol, a las 20.00 horas, y Assia, a las 23.00 horas, cerrando unas fiestas que consolidan a Padrón como uno de los principales puntos de encuentro festivo de Galicia durante estas fechas.