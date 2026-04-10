Mayores y jóvenes comparten memoria migratoria en las aulas de Santiago

Estudiantes del IES Rosalía de Castro y voluntarios del Espazo +60 participaron en un encuentro para intercambiar experiencias sobre la emigración y su impacto social Afundación

Afundación, la Obra Social de Abanca, ha celebrado este jueves en Santiago una nueva sesión de su programa intergeneracional 'Fálame da emigración' en el IES Rosalía de Castro de Santiago, el segundo encuentro en este centro.

Acercar al alumnado las experiencias de las personas mayores en la emigración es el hilo conductor de este proyecto, que celebra este año su décima edición y en el que participan estudiantes de secundaria y bachillerato y personas mayores voluntarias, socias de los Espazos +60 de Afundación.

En esta edición 'Fálame da emigración', al igual que el otro programa intergeneracional de Afundación 'Falamos da escola', se desarrollará en centros educativos de Ares, Finisterre, Marín, Monforte, Ourense, Trazo, Santiago, Sarria, O Saviñao y Vigo, a los que se incorporarán nuevas localidades en los próximos meses.

En el encuentro celebrado este jueves, voluntarios del Espazo+60 Afundación de Santiago y 53 estudiantes de 1º de Bachillerato dialogaron en el aula sobre la experiencia de los mayores en la emigración y la visión de ambos sobre el pasado y el presente de los movimientos migratorios.

Tras 10 años de implantación de sus programas intergeneracionales, desde el área de Mayores de Afundación se ha realizado una evaluación de impacto entre el alumnado de los centros participantes en los cursos 2023-2024 y 2024-2025 que muestra cómo inciden significativamente en la transmisión de una imagen social positiva y en la reducción de los estereotipos negativos sobre el envejecimiento entre el alumnado.

En el estudio participaron 543 estudiantes de 16 centros de secundaria, que respondieron al Cuestionario de Estereotipos Negativos sobre el Envejecimiento al principio y final del programa. La conclusión es que, aunque inicialmente el 77% del alumnado tenía ya niveles bajos o muy bajos de estereotipos negativos sobre el envejecimiento, tras su participación en el programa, el porcentaje se incrementó hasta el 89% del alumnado. Asimismo, otro de los indicadores de la evaluación reveló que, tras la participación, el porcentaje de los estudiantes que pensaban que ambas generaciones tienen algo o bastante en común subió del 68 al 76%.