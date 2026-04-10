Los Auténticos Decadentes: “Somos parte de la cultura, nos conoce gente que no nos ha visto nunca”

La mítica banda argentina actuará el próximo martes 14 de abril en la Sala Capitol Cedida

Cuatro décadas después de su nacimiento, Los Auténticos Decadentes siguen moviéndose con la misma naturalidad entre la fiesta y la canción popular, entre el himno multitudinario y la complicidad más íntima con el público. Lo que comenzó como una banda más dentro de la escena argentina acabó convirtiéndose, casi sin rupturas ni giros bruscos, en un fenómeno que forma parte del imaginario colectivo de varias generaciones.

El próximo 14 de abril, a las 19.30 horas, el grupo regresará a Santiago para actuar en la sala Capitol dentro de la gira Mi vida loca, con la que celebran el 30 aniversario de uno de sus discos más emblemáticos. Antes de ese encuentro con el público gallego, la banda responde a este medio y traza un recorrido por su historia, su presente y el impulso que, después de tantos años, sigue manteniéndolos en movimiento.

Cuarenta años de carrera no es algo habitual. ¿Qué balance hacen de todo este recorrido?

La verdad es que el balance es recontra positivo, hermoso. Hemos tenido la fortuna de que todo lo que nos fue pasando llegó de manera progresiva: con esfuerzo, con muchos viajes y con muchísimos conciertos. Siempre fuimos un poco más allá, nunca dimos pasos atrás ni tuvimos, por suerte, situaciones que nos desviaran del camino. Todo ha sido muy gradual y muy feliz. Hemos ido creciendo cada vez más hasta sentirnos hoy como algo intergeneracional, una banda que forma parte de la tradición y de la cultura. En Argentina, al menos, incluso gente que nunca nos vio en directo nos conoce porque ya somos parte del paisaje cultural. Y eso es un orgullo enorme.

¿En qué momento sintieron que Los Auténticos Decadentes habían dejado de ser una banda emergente para convertirse en un referente del rock latino?

Nuestro recorrido siempre fue progresivo. Al principio éramos una banda emergente, tocando en salas pequeñas. El cambio empezó a notarse cuando comenzamos a viajar. Por ejemplo, la primera vez que tocamos en Tijuana (México) con Todos Tus Muertos, y en otras giras por ese país, empezamos a internacionalizarnos y a ser reconocidos en Latinoamérica.

Ahí sentimos que dábamos un paso hacia algo más grande. Y luego, con el paso del tiempo, por pura trayectoria, nos fuimos consolidando. Son tantos años que, de alguna manera, sentimos que ya formamos parte de ese lugar.

Después de tantos años girando, ¿qué sigue motivándolos a subirse al escenario?

Principalmente, la gente, el público. En esta etapa de nuestras vidas somos bastante más reservados y no especialmente sociales, y el momento del show es justo lo contrario: una exposición total, casi hiperbólica.

Esa energía de tanta gente reunida al mismo tiempo y la sensación de poder generar algo colectivo —que todos griten, levanten la mano o compartan un instante— crea una comunión muy especial entre el público y nosotros. Es un momento único, que no se parece a nada más en nuestras vidas.

Seguramente no todos lo viven igual dentro de la banda, porque algunos son más sociables y disfrutan también de otros aspectos como viajar o la exposición pública. Pero, en general, lo que nos sigue motivando es que a la gente le sigue gustando lo que hacemos.

¿Perciben diferencias en la respuesta del público europeo respecto al latinoamericano?

Sí, hay diferencias. En Latinoamérica compartimos más códigos culturales y musicales, lo que hace que la conexión sea más directa.

En Europa, además, influye el idioma y la distancia cultural. En España, por ejemplo, hay grupos que quizá no conocemos tanto, y existe cierta barrera, aunque en los conciertos siempre se genera conexión.

El público latinoamericano es, por naturaleza, muy expresivo y apasionado. En Europa depende mucho del país: el público español o el italiano pueden ser muy cercanos a ese carácter, pero en otros lugares la experiencia se vive de forma distinta.

El próximo 14 de abril actuarán en la sala Capitol de Santiago. ¿Qué puede esperar el público gallego de este concierto?

Vamos a estar con toda la energía que caracteriza a la banda, con la intención de estar a la altura del público gallego.

Será un show pensado como una fiesta, en la que el público de Santiago podrá disfrutar del 30 aniversario de 'Mi Vida Loca', un disco muy importante para nosotros, con canciones como 'La Guitarra', 'El Murguero', 'El pájaro vio el cielo y se voló' o 'Diosa', entre muchas otras.

Tras celebrar estos 30 años de Mi Vida Loca, ¿cómo imaginan el futuro de Los Auténticos Decadentes?

Seguir tocando. Lo nuestro ha sido siempre algo bastante continuo y no parece que vaya a detenerse.

Nuestro futuro pasa por seguir en los escenarios, recorriendo distintos lugares y, quizá, llegando a sitios en los que todavía no hemos tocado.