Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Exigen la reforma integral del centro de salud de Concepción Arenal

El secretario xeral del PSdeG de Santiago y diputado autonómico, Aitor Bouza, anuncia nuevas iniciativas en el Parlamento y reclama una partida específica en los presupuestos de 2026

Eladio Lois
Eladio Lois
10/04/2026 10:08
Fachada del centro de salud de Concepción Arenal, en Santiago de Compostela
Fachada del centro de salud de Concepción Arenal, en Santiago de Compostela
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El secretario xeral del PSdeG de Santiago y diputado autonómico, Aitor Bouza, ha reclamado la rehabilitación integral del centro de salud de Concepción Arenal y ha denunciado la situación de “abandono” de la sanidad pública en la ciudad por parte de la Xunta de Galicia.

Aitor Bouza, diputado autonómico y secretario general del PSdeG de Santiago
Aitor Bouza, diputado autonómico y secretario general del PSdeG de Santiago
Cedida

Bouza enmarca esta demanda en un contexto que califica de “colapso das urxencias, da atención primaria e das listas de espera”, y sostiene que esta situación refleja “a desatención absoluta do Goberno de Rueda coa sanidade pública en Santiago”.

El diputado pone el foco en el estado actual del centro de salud de Concepción Arenal, que, según señala, “precisa dunha rehabilitación integral de maneira urxente”, al no reunir las condiciones adecuadas para prestar una atención sanitaria de calidad. En este sentido, advierte de que no solo es necesario construir nuevas infraestructuras, sino también mejorar las existentes, que considera deterioradas. 

Rechazo previo en el Parlamento y nuevas iniciativas

Bouza recuerda que el PSdeG ya trasladó esta demanda al Parlamento de Galicia a través de enmiendas a los presupuestos autonómicos, que fueron rechazadas. “O PP e o señor Borja Verea votaron en contra de mellorar este centro de saúde en Santiago”, critica.

Además, lamenta que en el reciente Debate del Estado de la Autonomía no se produjeran anuncios concretos para Santiago en materia sanitaria, lo que, a su juicio, confirma la falta de prioridad de este ámbito para el Gobierno gallego.

Ante esta situación, el diputado socialista anuncia que su grupo llevará nuevamente la cuestión al Parlamento mediante una batería de iniciativas, con el objetivo de forzar un posicionamiento de la Xunta. “Queremos que o Goberno diga claramente se vai actuar ou se vai seguir mirando para outro lado”, afirma.

Asimismo, el PSdeG plantea la inclusión de una partida específica en los presupuestos de 2026 para acometer la rehabilitación del centro y garantizar unas condiciones adecuadas de atención sanitaria para la ciudadanía.

Bouza insiste en que el estado de las infraestructuras es un elemento clave para asegurar una atención de calidad y advierte de que no se puede defender la sanidad pública mientras se permite el deterioro de los centros de salud.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Entrega de los Premios Literarios Minerva en el Colegio Peleteiro

El Colegio Peleteiro premia a doce estudiantes en los Premios Minerva
Redacción
Fiestas de Pascua en Padrón

Padrón despide las Festas de Pascua con un fin de semana de música, tradición y ciclismo internacional
Eladio González Lois
El ideal gallego

El Obradoiro abre la venta de entradas para el derbi gallego ante el Ourense en Sar
Eladio González Lois
Presentación de la segunda edición de ‘Compostela única’ en el Ateneo de Santiago

El Ateneo de Santiago reedita ‘Compostela única’ para reivindicar la memoria e identidad de la ciudad
Eladio González Lois