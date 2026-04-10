Exigen la reforma integral del centro de salud de Concepción Arenal

Fachada del centro de salud de Concepción Arenal, en Santiago de Compostela Archivo

El secretario xeral del PSdeG de Santiago y diputado autonómico, Aitor Bouza, ha reclamado la rehabilitación integral del centro de salud de Concepción Arenal y ha denunciado la situación de “abandono” de la sanidad pública en la ciudad por parte de la Xunta de Galicia.

Aitor Bouza, diputado autonómico y secretario general del PSdeG de Santiago Cedida

Bouza enmarca esta demanda en un contexto que califica de “colapso das urxencias, da atención primaria e das listas de espera”, y sostiene que esta situación refleja “a desatención absoluta do Goberno de Rueda coa sanidade pública en Santiago”.

El diputado pone el foco en el estado actual del centro de salud de Concepción Arenal, que, según señala, “precisa dunha rehabilitación integral de maneira urxente”, al no reunir las condiciones adecuadas para prestar una atención sanitaria de calidad. En este sentido, advierte de que no solo es necesario construir nuevas infraestructuras, sino también mejorar las existentes, que considera deterioradas.

Rechazo previo en el Parlamento y nuevas iniciativas

Bouza recuerda que el PSdeG ya trasladó esta demanda al Parlamento de Galicia a través de enmiendas a los presupuestos autonómicos, que fueron rechazadas. “O PP e o señor Borja Verea votaron en contra de mellorar este centro de saúde en Santiago”, critica.

Además, lamenta que en el reciente Debate del Estado de la Autonomía no se produjeran anuncios concretos para Santiago en materia sanitaria, lo que, a su juicio, confirma la falta de prioridad de este ámbito para el Gobierno gallego.

Ante esta situación, el diputado socialista anuncia que su grupo llevará nuevamente la cuestión al Parlamento mediante una batería de iniciativas, con el objetivo de forzar un posicionamiento de la Xunta. “Queremos que o Goberno diga claramente se vai actuar ou se vai seguir mirando para outro lado”, afirma.

Asimismo, el PSdeG plantea la inclusión de una partida específica en los presupuestos de 2026 para acometer la rehabilitación del centro y garantizar unas condiciones adecuadas de atención sanitaria para la ciudadanía.

Bouza insiste en que el estado de las infraestructuras es un elemento clave para asegurar una atención de calidad y advierte de que no se puede defender la sanidad pública mientras se permite el deterioro de los centros de salud.