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Santiago de Compostela

El Obradoiro abre la venta de entradas para el derbi gallego ante el Ourense en Sar

El partido se disputará el 17 de abril y contará con un periodo preferente para abonados antes de la venta general

Eladio Lois
Eladio Lois
10/04/2026 13:15
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El Monbus Obradoiro ha puesto ya a la venta las entradas para el derbi gallego que le enfrentará al Cloud.gal Ourense Baloncesto, correspondiente a la jornada 30 de la competición y que se disputará el viernes 17 de abril a las 20.00 horas en el Multiusos Fontes do Sar.

El club ha establecido un sistema de venta dividido en dos fases, comenzando con un periodo preferente dirigido a sus abonados. Durante esta primera etapa, que permanecerá abierta hasta el martes 14 a las 14.00 horas, los socios podrán adquirir localidades antes de que se habilite la venta al público general. 

Venta escalonada y reparto para la afición visitante

Una vez concluido este plazo, el Obradoiro abrirá la venta al público general con las entradas que permanezcan disponibles hasta completar el aforo del pabellón compostelano.

En cuanto a la afición visitante, el club ha previsto la reserva de un número de localidades conforme al acuerdo entre ambas entidades, aunque todavía está pendiente de confirmación si será el propio club ourensano el encargado de gestionar su distribución o si estas entradas se integrarán en el proceso general de venta.

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