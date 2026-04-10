El Colegio Peleteiro premia a doce estudiantes en los Premios Minerva

Entrega de los Premios Literarios Minerva en el Colegio Peleteiro Cedida

El Colegio M. Peleteiro acogió la entrega de los Premios Literarios Minerva, que en su 54ª edición distinguieron a doce estudiantes de distintos centros educativos gallegos por sus trabajos en lengua gallega en las modalidades de poesía y narración.

El acto reunió en el salón de actos del centro a autoridades, representantes de la comunidad educativa, alumnado premiado y sus familias, en una cita ya consolidada como uno de los referentes de la creación literaria juvenil en Galicia.

La ceremonia estuvo presentada por la alumna Marta Arce, de 2º de Bachillerato, mientras que el profesor, investigador y crítico literario Armando Requeixo ejerció como mantenedor del acto.

Lecturas en directo y defensa del gallego

Durante la entrega, los doce galardonados —seis en poesía y seis en narración— subieron al escenario para recoger su diploma, el premio económico y la medalla conmemorativa, además de compartir con el público fragmentos de sus obras.

Armando Requeixo, con 26 años de vinculación al jurado del certamen, agradeció su designación como mantenedor y destacó el valor de los premios como espacio de promoción de la literatura gallega, asegurando sentirse “un espectador privilexiado da gran historia dos Premios Minerva”.

La clausura corrió a cargo de la concelleira de Deportes y Relaciones Vecinales, Pilar Lueiro, quien subrayó la importancia del certamen como “institución imprescindible das nosas letras” y animó a los jóvenes a seguir creando en gallego.

Lueiro destacó además el papel del idioma como herramienta de futuro y puso en valor el trabajo del profesorado en la formación literaria del alumnado, en una jornada que volvió a situar a Santiago como punto de encuentro de la cultura y la palabra.