El BNG denuncia “improvisación” en la apertura del PAC de Santiago

Iria Carreira, portavoz de sanidad del BNG en el Parlamento gallego Cedida

El BNG ha denunciado la “improvisación y falta de planificación” en la asistencia sanitaria del área de Santiago tras la apertura en horario de mañana del Punto de Atención Continuada (PAC) el pasado sábado 4 de abril, una decisión que atribuye al Sergas.

La portavoz de sanidad del BNG en el Parlamento gallego, Iria Carreira, asegura que se trató de una “imposición unilateral” adoptada sin antelación suficiente y que, según sostiene la formación, contradecía anuncios previos de la Consellería de Sanidade que situaban esta medida en junio.

Esperas prolongadas y sobrecarga asistencial

Según denuncia el BNG, la decisión provocó el cierre ese día de varios centros de salud —O Pino, Vedra, Bembibre, Cacheiras, Sigüeiro y Concepción Arenal—, lo que derivó en la centralización de la atención en el PAC de Santiago.

De acuerdo con estas mismas fuentes, esta situación generó una elevada presión asistencial. Así, al inicio del turno de tarde, a las 15.00 horas, había alrededor de 60 pacientes en la sala de espera, con tiempos que, en algunos casos, superaban las tres horas, lo que obligó a reforzar de urgencia el personal.

Carreira considera que este episodio evidencia una “absoluta falta de planificación” por parte de la Xerencia y critica que la medida haya contado con el rechazo del personal sanitario, que, según afirma, ya había mostrado su oposición.