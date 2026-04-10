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Santiago de Compostela

El Ateneo de Santiago reedita ‘Compostela única’ para reivindicar la memoria e identidad de la ciudad

La obra reúne fotografías históricas y testimonios que retratan la evolución de la capital gallega entre los siglos XIX y XX

Eladio Lois
Eladio Lois
10/04/2026 13:12
Presentación de la segunda edición de ‘Compostela única’ en el Ateneo de Santiago
Presentación de la segunda edición de ‘Compostela única’ en el Ateneo de Santiago
Cedida
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El Ateneo de Santiago presentó en su Salón de Actos Isaac Díaz Pardo la segunda edición del libro Compostela única, una publicación que pone en valor la identidad de la ciudad a través de imágenes históricas y memoria colectiva.

En el acto participaron el presidente de la entidad, Francisco Candela, y uno de los directores del proyecto, Ramón Neira, en un encuentro en el que las personas asistentes recibieron ejemplares de la obra de forma gratuita.

Durante la presentación, Neira explicó que el proyecto nace con la voluntad de construir una visión compartida de la ciudad, a partir de fotografías familiares y documentos poco habituales aportados por la propia ciudadanía. 

Fotografías históricas para entender la evolución de la ciudad

La publicación recoge una selección de imágenes tomadas entre finales del siglo XIX y el año 1965, que muestran la vida cotidiana, los espacios urbanos y las transformaciones sociales de Santiago a lo largo del tiempo.

El resultado, según destacó el propio Neira, es un retrato singular de Compostela, que permite reflexionar sobre los cambios experimentados en las últimas décadas y sobre la necesidad de preservar su identidad.

Por su parte, el presidente del Ateneo, Francisco Candela, subrayó el valor del trabajo colectivo que ha hecho posible la obra y el compromiso de la entidad con su edición y difusión.

El libro incluye textos de autores como Xosé Ramón Pousa, Xerardo Estévez, Anxo Tarrío o Encarna Otero, que aportan distintas miradas para contextualizar las imágenes desde ámbitos como la historia, el urbanismo o la cultura.

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