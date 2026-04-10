Dos centros compostelanos, premiados en el concurso de investigación de bibliotecas escolares

Entrega de premios del XI Concurso de Traballos por Proxectos en Santiago. Xunta

Dos centros del área de Santiago de Compostela han sido reconocidos en el XI Concurso de Traballos por Proxectos impulsado por la Xunta, que distingue iniciativas de investigación desarrolladas desde las bibliotecas escolares. Se trata del CEIP Plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei, en la capital gallega, y del IES Brión, ambos premiados por la calidad de sus propuestas educativas.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, destacó durante la entrega de premios el alto nivel de las investigaciones realizadas por el alumnado y el papel de las bibliotecas escolares como espacios clave para fomentar la curiosidad y el aprendizaje.

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En el acto, en el que también participó la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, el responsable autonómico subrayó que estos proyectos implican a toda la comunidad educativa, desde el profesorado hasta las familias y asociaciones del entorno.

“Nas bibliotecas escolares apréndese linguaxe audiovisual, a facer radio, a comprender os medios de comunicación, a investigar a contorna do colexio ou a súa historia”, afirmó el conselleiro, quien puso en valor su función como dinamizadores de la vida de los centros.

16 centros premiados en toda Galicia

En total, 16 colegios e institutos gallegos han sido galardonados en esta edición por proyectos que abordan ámbitos como las matemáticas, el patrimonio, la geografía, la naturaleza, el arte o la ciencia.

El certamen contempla cuatro modalidades, con premios que oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros, en función del tipo de iniciativa y del número de participantes.

En la categoría principal, centrada en proyectos interdisciplinarios coordinados desde la biblioteca escolar, se han premiado diez centros con una dotación de 2.000 euros cada uno, entre los que se encuentran los dos del área compostelana.

La Consellería de Educación ha convocado ya una nueva edición del concurso, con el plazo de presentación abierto hasta el 15 de julio, con el objetivo de seguir impulsando este tipo de iniciativas en los centros educativos gallegos.