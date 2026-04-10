Dodro lleva la lectura a bares y cafeterías con ‘CafeLibros’ por el Día del Libro

Concello de Dodro Cedida

El Concello de Dodro celebrará un año más el Día del Libro con la puesta en marcha de ‘CafeLibros’, una iniciativa que busca acercar la lectura a los espacios cotidianos del municipio, especialmente a los locales de hostelería.

El proyecto, impulsado desde el propio Concello en colaboración con la Biblioteca Pública Municipal, permitirá que durante los meses de abril y mayo distintos establecimientos cuenten con una selección de libros en préstamo, disponibles para sus clientes.

Lectura en cualquier espacio

‘CafeLibros’ parte de la idea de que cualquier lugar es adecuado para disfrutar de un libro, trasladando la experiencia lectora más allá de los espacios tradicionales. Para ello, la biblioteca cederá a los locales una variedad de títulos en gallego y castellano, de diferentes géneros y dirigidos a públicos diversos.

La propuesta se enmarca en la conmemoración del Día del Libro, que se celebra cada 23 de abril, una fecha vinculada a figuras clave de la literatura universal como Miguel de Cervantes o William Shakespeare.