Borja Verea acusa al gobierno local de “aislar” Santiago y de debilitar su conectividad aérea

Vista aérea del Aeropuerto de Santiago Cedida

El líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, ha acusado al gobierno municipal de estar “aislando” la ciudad y haciéndola perder conexiones aéreas, en respuesta a las recientes declaraciones de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, sobre la conectividad aeroportuaria.

“Goretti Sanmartín debería estar contenta, porque xa ten exactamente o que quería: un Santiago cada vez máis illado, con menos conexións e perdendo oportunidades mentres outras cidades avanzan”, afirmó Verea, en unas declaraciones difundidas por su grupo municipal.

El dirigente popular sostiene que el problema no responde a la situación actual, sino a la gestión de los últimos años, y acusa al ejecutivo local de haber mantenido un discurso “cheo de contradicións” en relación con el turismo y el desarrollo de la ciudad.

Críticas a la falta de estrategia y al modelo turístico

Verea considera que el gobierno municipal ha contribuido a debilitar la posición de Santiago al lanzar, según sus palabras, mensajes negativos sobre el turismo. “Ninguén entende que quen leva anos falando de que hai demasiado turismo […] veña agora dar leccións de como atraer rutas aéreas”, señaló.

En este sentido, defendió la necesidad de un modelo “serio e competitivo” que permita captar nuevas rutas, al tiempo que criticó la ausencia de una estrategia definida. “Outros territorios están a mobilizar millóns de euros para captar rutas, mentres aquí levamos tres anos sen unha estratexia clara”, afirmó.

El líder del PP también respondió a las críticas de la alcaldesa, quien había acusado a su formación de tener “un problema coa verdade”, asegurando que “o que hai é un goberno que leva tres anos negando a realidade”.

Llamamiento a recuperar la “conexión co mundo”

Verea insistió en que la situación del aeropuerto compostelano refleja una pérdida de oportunidades para la ciudad, pese a contar con una posición “privilexiada”, y advirtió de que esta ventaja “non é infinita” si no se trabaja con planificación.

Asimismo, rechazó las acusaciones de falta de diálogo y acusó al gobierno local de “confrontar permanentemente” y de “romper pontes con todo o mundo”.

El dirigente popular concluyó reclamando un cambio de rumbo en la gestión municipal para reforzar la conectividad y el papel de Santiago, defendiendo la necesidad de “un goberno que crea na cidade, que a defenda e que traballe para conectala co mundo”.